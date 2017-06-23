BYEGM'nin 'Kültür ve Sanat Merkezi' açıldı

BYEGM bünyesinde bulunan ve yeni konseptiyle modern bir görünüme kavuşan Kültür Sanat Merkezi, ramazan ayının ve geleneksel Türk kültürünün yansıtıldığı törenle açıldı

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) bünyesinde bulunan ve yeni konseptiyle modern bir görünüme kavuşan Kültür Sanat Merkezi, ramazan ayının ve geleneksel Türk kültürünün yansıtıldığı törenle açıldı.



"Bir Ramazan Gecesi" etkinliğiyle gerçekleştirilen BYEGM binasındaki Kültür Sanat Merkezi'nin açılışı, renkli görüntülere sahne oldu.



Etkinliğe, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, büyükelçiler ile gazete ve televizyonların temsilcileri katıldı.



Yeni konseptiyle hizmet vermeye başlayan Kültür Sanat Merkezi'nin açılışında ipek böceği kozasından ipek iplik üretimi, cam üfleme, ebru ve çini sanatının ustaları yeteneklerini katılımcılara sergiledi. Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin sunulduğu açılışta, defileler, Karagöz-Hacivat gölge oyunu, semazen gösterisi ile konserler gerçekleştirildi.



Fotoğrafların yer aldığı Kültür Sanat Merkezi'nin yeni konseptinde 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı verilen mücadele ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın bulunduğu dev bir fotoğraf da sergileniyor.



"PANELLER, KONFERANSLAR BURADA YAPILABİLECEK"



Basın ve Yayın Enformasyon Genel Müdürü Akarca, Kültür Sanat Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, merkezin vereceği hizmetleri anlattı.



Akarca, "Bütün büyükelçiliklerimiz burada istedikleri şekilde milli günlerini kutlayabilecek, çeşitli etkinlikler düzenleyebilecekler. Paneller, konferanslar burada yapılabilecek. Bütün medya kuruluşları istedikleri her türlü faaliyeti bu merkezimizde yerine getirebilecek." dedi.



Avrupa Gazeteciler Derneği yetkilisinden gelen teklif üzerine merkezde ilk olarak bir ödül töreninin yapılmasının planlandığını dile getiren Akarca, Türkiye'de yerleşik yabancı basın mensuplarının ve ulusal medya kuruluşlarının, bakanların düzenlediği basın toplantılarını da merkezde izleyebileceğini kaydetti.



Akarca'nın konuşmasının ardından açılış töreni konserlerle devam etti.