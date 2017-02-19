Buz tutan gölete düşen çocuk boğuldu

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, yüzeyindeki buzun kırılması sonucu gölete düşen 2 çocuktan 1'i hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hasan Özgen (9) ile Suriye uyruklu Ahmet Bakka (13) yüzeyi buz tutan gölette oynadıkları sırada buzun kırılmasıyla suya düştü. Bakka, çevredekiler tarafından kurtarıldı, Özgen'i kurtarma çabaları ise sonuç vermedi.



İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sonucu Özgen'in cansız bedenine ulaştı.



Olay yerine gelen aile ve yakınları sinir krizi geçirirken, Özgen'in cesedi savcının incelemesinin ardından Bayat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.