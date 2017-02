Buz tutan Çıldır Gölü'nde "kış şöleni"

Çıldır ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni" renkli görüntüler oluşturdu.

Buz tutmuş Çıldır Gölü üzerinde düzenlenen festivale yerli ve yabancı turistler ile çevre illerden gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.



50 santimetre buz üzerinde düzenlenen şölende atlı kızak, rahvan at yarışları, atlı okçuluk yarışı, cirit, buz pateni, kayak yarışları ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Renkli görüntülerin sahne olduğu yarışlarda rakipler birinci gelebilmek için kıyasıya yarıştı. Rahvan at yarışlarında bazı yarışçılar atlarıyla birlikte düşerek kara gömüldü.



Ardahan Valisi İbrahim Özefe, programda yaptığı konuşmada, "Ardahan yaz ve kış potansiyeline sahip, bu potansiyeli harekete geçirebilirsek buradan yapılan göçü durdururuz. İnşallah cazibe merkeziyle istihdam sağlayacak fabrikalar kurulacak." dedi.



Kentte kış turizminin yaygınlaştırılması için kayak merkezinin kurulduğunu vurgulayan Özefe, "Bu merkezimizin kış turizminde önemli bir merkez haline getirebilmek için yeni ihale yapıldı, inşallah bin 600 metre olan pisti, telesiyej hattıyla 3 bin metreye çıkartacağız. O zaman daha cazip, daha önemli bir kayak merkezi haline gelecek." diye konuştu.



Özefe, kış turizminde Çıldır Gölü'nü de değerlendirdiklerini anlatarak şu değerlendirmede bulundu:



"Çıldır Gölümüzü değerlendirmek için tesislerin yapımını başlattık inşallah bahar ayında tamamlanacak. Tabii bu tesisler bir başlangıç buranın potansiyelini değerlendirmek için iş adamlarımıza burada yatırım yapmaları için bir numune olarak yapıyoruz. Devamını da inşallah iş adamlarımızdan bekliyoruz. Bu yaptığımız faaliyet Ardahan'ın turizminin tanıtılması adına önemli bir faaliyet, faaliyetimizin hayırlara vesile olmasını diliyor, buraya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum."



Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy da programa katılanları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Her karışında şehit kanıyla sulanmış toprakların üzerindeyiz. Elbette bu şehitlerimizin kadrini, kıymetini bilmemiz lazım, daha iyi korumamız lazım. Allah'ın gizli açık nimetleri var uzun bir kış sezonu yaşadığımız Ardahan'da da donmuş Çıldır Gölü bir nimettir, şimdi bu nimetin inşallah insanımıza ve Türkiye'ye turizm sektörüne kazanımlarını burada birlikte yaşayacağız." dedi.



Programa, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, bazı il protokolü, vatandaşlar ve çok sayıda fotoğrafsever katıldı.



Çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüller verildi.