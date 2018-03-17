Bursa Büyükşehir Belediyespor, yarı final ilk maçında TTC Berlin Eastside ile karşılaşacak

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yarın evinde Alman ekibi TTC Berlin Eastside ile karşılaşacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yarın evinde Alman ekibi TTC Berlin Eastside ile karşılaşacak.

Yarı finalin ilk karşılaşması BUSKİ Masa Tenisi Salonu'nda saat 16.00'da oynayacak.

Türk ekibi, çeyrek finalde Fransız temsilcisi TT Saint Quentinois’u iki maçta da 3-0 ve 3-1 yenerek yarı finale yükselmişti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor geçen yıl Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupası, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başarmıştı