Büyükelçiye suikast düzenleyen zanlı FETÖ mensubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus elçiye suikast düzenleyen katille ilgili bağlantıların FETÖ'yü gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nişani ile düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.



TEMENNİM EL-BAB'IN UZAMADAN DÜŞMESİ

Erdoğan, El Bab'ın terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesine ilişkin, "Akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanımızla görüştüm. Şu anda El-Bab tamamıyla Özgür Suriye Ordusu ve askerimiz tarafından kuşatma altındadır. Tabii DEAŞ artık orada son havliyle her türlü yola başvuruyor ve canlı bomba olarak, el yapımı bombalarla her türlü saldırıyı yapıyor. Bu son kısımda tabii maalesef birkaç şehidimiz, yaralılarımız oldu ama artık El-Bab'ın Halep'le olan yol hattı tamamıyla Özgür Suriye Ordusu ve askerin kontrolü altında. Temenni ederim ki El-Bab çok daha uzamadan tamamıyla düşer ve El-Bab'ın kendi insanı, halkı kendi topraklarına yerleşme imkanını bulmuş olur." dedi.

BÜYÜKELÇİ SÜİKATİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a düzenlenen saldırıya ilişkin ise şunları söyledi; "Bağlantıların öncelikli olanı FETÖ mensubu olmasıdır. Yetiştirdiği yerden tut, irtibatlı olduğu yere kadar bunu gösteriyor.



Silahlı kuvvetdlerimizin içinde olduğu gibi, polis sistemi içinde de var. Bunların temizlenmesi devam edecek. Onun için hassas olmak zorundayız. Hassasiyetle devam etmek durumundayız. Rus büyükelçinin böyle bir suikasta kurban gitmesi gerçekten bizleri üzmüştür. Üç yıllık görevi boyunca müstesna diplomatlardan biridir. Ben böyle tanıdım. Türkiye'nin iç işlerine hiç bir zaman müdahil olmamış.

NİYE CANLI YAKALANAMADI DİYORLAR



Öbürü de bedelini ödedi zaten. Niye canlı yakalanmadı diyorlar? Beşiktaş'ta ne oldu. Canlı bombayı yakalayalım dediler, 5 tane şehit. Onu orada vurmak zorunda kaldı. Bu kişinin yurt dışında bağlantıları var mı, araştırıyorlar."

Kaynak: AA