Büyükelçiliklerden 15 Temmuz mesajı

Kanada, Ukrayna, Almanya, İtalya ve Bahreyn'in Ankara Büyükelçilikleri, 15 Temmuz darbe girişiminin 1'inci yıl dönümü dolayısıyla destek mesajları yayımladı.

Türkiye'deki yabancı büyükelçilikler, misyon şefleri ve temsilcileri, 15 Temmuz darbe girişiminin 1'inci yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından destek mesajları yayımladı.



Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği, mesajında, "Bir yıl önce bugün, 15 Temmuz gününde demokrasiyi savunmak için ayağa kalkan Türk halkının, hükümetinin ve kurumlarının cesaretini takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha da mesajında, "15 Temmuz 2016'da kendi demokrasisi ve ülkesi için savaşan cesur Türk halkı ile dayanışma içindeyiz." değerlendirmesine yer verdi.



Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, "15 Temmuz kanlı darbe girişiminde hayatını kaybedenleri üzüntüyle anıyoruz. Düşüncelerimizle ailelerinin yanındayız." mesajını paylaştı.



İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinin mesajında ise "İtalya bir kez daha, 15 Temmuz darbe girişimini kınıyor ve demokratik kurumlarını korumak için kendini feda eden Türk halkı ile dayanışma içinde olduğunu belirtiyor." denildi.



Bahreyn'in Ankara Büyükelçisi İbrahim Yusuf el Abdullah ise yazılı açıklama yaparak, "Cumhurbaşkanının güvenlik ve istikrarı korumak için sarf ettiği çabaları övüyor, Türk hükümetinin, bu gibi bir olay karşısındaki bilgeliğini, aynı gece Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm ülkede güvenlik ve istikrarı sağlamasına dikkati çekiyorum. Kalbimizin en derinlerinden yönetiminin arkasında ısrarla duran Türk halkına selam olsun." ifadelerini kullandı.