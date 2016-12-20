Altıntaş'ın okulunda 'abi' olduğu iddia edilen kişi yakalandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a suikast düzenleyen saldırganın mezun olduğu Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulunda FETÖ'cü polis adaylarına "abi"lik yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren ve daha sonra vurularak etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert Altıntaş'ın mezun olduğu İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulundaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu polis adaylarına "abi"lik yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın mezun olduğu İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulundaki bağlantılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Yürütülen soruşturma kapsamında bir dönem polis okulunda teknisyen yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Süleyman E'nin, Altıntaş ile irtibatlı olduğu tespit edildi.



Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.



Süleyman E'nin, Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulunda görev yaptığı dönemde FETÖ mensubu polis adaylarına örgütsel hiyerarşi içerisinde "abi"lik yaptığı ileri sürüldü.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürülen Süleyman E'nin, polis adaylarını örgüte kazandırmak için çalıştığı, örgütün toplantılarına götürdüğü iddia edildi.



Emekli olduktan sonra da FETÖ mensubu bir iş adamına ait kapatılan sürücü kursunda çalıştığı belirlenen zanlının 2 kardeşinin de darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklandığı öğrenildi.



Bu arada Süleyman E. ile tutuklanan FETÖ mensubu çok sayıda polis arasında telefon irtibatlarının tespit edildiği, saldırıyı gerçekleştiren Altıntaş ile bağlantısının ayrıntılı şekilde araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA