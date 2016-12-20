Büyükelçi saldırısı için Türkiye'ye gelen Rus heyet incelemelerini tamamladı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un öldürülmesine ilişkin süreci Türk yetkililer ile yürütmek üzere Ankara'ya gelen Rus heyet, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nden ayrıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin süreci Türk yetkililer ile yürütmek üzere Ankara'ya gelen Rus heyet, incelemelerini tamamlayarak Çağdaş Sanatlar Merkezi'nden ayrıldı.



Sanat merkezinin giriş kapısından itibaren incelemelerde bulunan heyete, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığından olay yeri inceleme ekipleri de eşlik etti.



Rus heyet, olay yeri incelemesi için Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne saat 14.00'te gelmişti. Heyettekilerin bir bölümü ise olay yerinden saat 15.15'te ayrılmıştı.

Kaynak: AA