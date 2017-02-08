'Büyükanne Projesi'nde imzalar atıldı

Torunlarının bakımını üstelenen anneanne ve babaannelere aylık 425 lira yardım yapılmasını sağlayan "Büyükanne Projesi"nin protokolü imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Kadın İstihdamının Desteklenmesi için Büyükanne Projesi"nin protokolünün imzalanması için Çalışma Bakanlığının Reşat Moralı Salonu'nda düzenlenen törene katıldı.



Projeyle kadın istihdamına destek olmayı planladıklarını belirten Müezzinoğlu, ilk etapta pilot 10 ilde toplam 6 bin aileyi kapsayacak projenin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı uzmanlarınca takip edileceğini söyledi.



Müezzinoğlu, projenin İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Sakarya, Antalya, Konya, Tekirdağ ve Gaziantep'te pilot olarak uygulanacağı bildirerek, anneanne ve babaannelere aylık 425 lira yardımın yapılacağını ifade etti.



Projenin bin aile için maliyetinin 6 milyon lira olduğunu, bununda yarısını İŞKUR, yarısını da protokolün tarafın olan paydaşların üsteleneceğini aktaran Müezzinoğlu, dünyada bir ilk olacak projeyle ilgili şu bilgileri verdi:



"Bu protokolden sonra talepleri almaya başlayacağız. Bu talepleri ayın sonuna kadar değerlendireceğiz, mart ayı itibarıyla projenin fiilen uygulanmasına geçeceğiz. Burada öncelikle aile seçiminde veya büyükanne seçiminde çok detaya gitmeyen temel kriterlerimiz olacak. Bunlardan ilki annenin geriye dönük asgari bir yıllık sigortalı olması. Ardından, annenin iki asgari ücretten daha az geliri olması ve ailenin de toplam geliri üç asgari ücreti geçmemesi. Gelir düzeyi düşük olan aileler üzerinden gitmeyi planlıyoruz."



Büyükannenin 65 yaşından büyük olmamasının dikkate alınacağını ama büyükannenin sağlık durumunun bir çocuğa bakabilecek durumda olup olmamasına daha da çok önem verdiklerini vurgulayan Müezzinoğlu, sağlıklı durumu uygun olan 65 yaşın üzerindeki büyükannelerin de projeye dahil edilebileceğini söyledi.



"AİLEYİ EN ÖNEMLİ KILAN UNSUR KADIN"



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da büyükanneye destek projesindeki amaçlarının, kadın istihdamını desteklemek ve geleneksel aile bağlarını kuvvetlendirerek nitelikte olduğunun altını çizdi.



Bakan Kaya, kadının ailenin en önemli unsuru olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kadını desteklediğimiz zaman aileyi de desteklemiş oluyoruz. Toplumu desteklemiş oluyoruz. Böylece güçlü bir aile kurumunu da sağlamış olacağımızı umuyoruz. Aileyi en önemli kılan unsur kadın. Bu projeyle biz kadınlarımızı güçlendirmeyi, iş yaşamından kopmadan kadın istihdamını arttırmayı hedefliyoruz. İş hayatından da kopmadan onları aile ve çocuk sahibi olmalarını hedefliyoruz. Bu nedenle kadınlarımızın kazanacağı her değer aileyi daha da güçlendirecek."

İmzalar atıldı



Konuşmaların ardından, Kadın İstihdamının Desteklenmesi için Büyükanne Projesi'nin protokolü Müezzinoğlu, Kaya ve projenin diğer paydaşları tarafından imzalandı.



Protokolün imza törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Bakanlık Müsteşarı Ahmet Erdem, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TOBB ile İstanbul, İzmir ve Bursa ticaret odaları yetkilileri katıldı.