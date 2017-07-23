Büyükada soruşturmasında yeni gelişme

Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve savcılığın itirazı ardından hakkında yakalama kararı çıkan 4 kişi arasında bulunan Nalan Erkem ile İlknur Üstün tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ''terör örgütüne yardım ettikleri'' iddiasıyla Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve savcılığın itirazı üzerine haklarında yeniden yakalama kararı çıkan Nalan Erkem ve İlknur Üstün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Büyükada'da yapılan bir toplantıda ''terör örgütüne yardım ettikleri'' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve adli kontrol ile serbest bırakılan Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan ve İlknur Üstün hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalama kararının çıkmasının ardından Erkem ve Üstün tekrar gözaltına alındı.



Erkem, emniyet işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık sorgusunun ardından ve hakimliğe sevk edilen Erkem'in tutuklanmasına karar verildi.



Ankara'da gözaltına alınan İlknur Üstün ise emniyet işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine götürülerek SEGBİS sistemi ile İstanbul Nöbetçi 9. Sulh Ceza Hakimliğine bağlandı. Üstün de SEGBİS'ten yapılan sorgulamasının arından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Hakkında yakalama kararı işlemi bulunan Özbekli ve Taştan'ı arama işlemleri sürüyor.



SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ



Hakimlik kararına istinaden 5 Temmuz'da Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğünce Büyükada'da gözaltına alınan ve aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in de yer aldığı 2'si yabancı uyruklu 10 kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiş, şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılmıştı.



İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Günal Kurşun, Özlem Dalkıran, Veli Acu, Ali Garavi ile Peter Steudtner'in ''terör örgütüne yardım ettiği'' gerekçesiyle tutuklanmasına, Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan ve İlknur Üstün'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.



Karara itiraz eden savcılık, serbest kalan şüphelilerin tutuklanmasını talep etti. Savcılığın itirazı kabul eden nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, bu 4 şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.



