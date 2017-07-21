Büyükada soruşturmasında 4 yakalama kararı

Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan ve İlknur Üstün hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı.



Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Büyükada'da gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 10 şüpheliden 6’sı, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanmış, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 kişinin serbest bırakılmasına itiraz etti.



İtirazı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan ve İlknur Üstün hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.



Adalar Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden 5 Temmuz'da Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğünce Büyükada'da gözaltına alınan ve aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in de yer aldığı 2'si yabancı uyruklu 10 kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiş, şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılmıştı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Günal Kurşun, Özlem Dalkıran, Veli Acu, Ali Garavi ile Peter Steudtner'in tutuklanmasına, Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan ve İlknur Üstün'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.