Şırnak'ta terör operasyonunda 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 ton patlayıcı ele geçirildi. Güvenlik güçleri teröristlerin tuzakladığı 1 tonluk patlayıcıyı kontrollü olarak imha etti.

Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 1 ton patlayıcı ele geçirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Cudi Dağı'nın kuzeyinde su tankeri içerisinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış 1 ton el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı uzman ekiplerince imha edildi.



Şırnak'ta 105 bin 486 paket kaçak sigara ele geçirildi - Şırnak'ta jandarma ekipleri tarafından düzunlenen operasyonlarda, toplam 105 bin 486 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-20 Mart 2017 tarihleri arasında kaçakçılık suçlara yönelik yapılan operasyonlarda, piyasa değeri 421 bin 944 lira olan, toplam 105 bin 486 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olaylarında kullanılan 11 araca el konulurken, 42 araca 43 bin 740 TL trafik cezası uygulandı.

Yaptığı kontrollerde ileri teknoloji ürünü ışın inceleme cihazları kullanan jandarma ekipleri, kendi envanterinde bulunan tütün tespit köpekleriyle de kaçakçılara yönelik mücadeleleri sürüyor.



TSK:"Diyarbakır Lice'de icra edilen operasyonda; bölücü terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirildi" - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır Lice'de icra edilen operasyonda; bölücü terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı TSK'dan yurtiçinde meydana gelen önemli olaylarla ilgili yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Lice'de icra edilen operasyonda; bölücü terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise sekiz oldu.



Bir M-16 piyade tüfeği, iki Kalaşnikof piyade tüfeği, bir Biksi makineli tüfek, 206 muhtelif çapta fişek, beş el bombası, bir büyük telsiz, iki el telsizi, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme, bir adet 12 kg'lık tüp, çok miktarda örgütsel doküman ve ilk yardım malzemesi ele geçirildi. Üç el yapımı patlayıcı imha edildi. Diyarbakır Kulp'ta icra edilen operasyonda ise 190 Biksi makineli tüfek fişeği ve muhtelif malzeme ele geçirildi. Bir el yapımı patlayıcı imha edildi. Bingöl Genç'te devam eden operasyonda, tespit edilen iki sığınak içerisinde, beş büyük tüp, beş küçük tüp ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Hizan'da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, bir el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi.

Şırnak Merkez'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir anti-personel mayın tespit ve imha edildi.

Bingöl Genç'te, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen iki sığınak içerisinde; bir el bombası, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme, bir büyük tüp, yedi küçük tüp, beş uyku tulumu, altı sırt çantası, üç met, dokuz panço, muhtelif giyim ve yaşam malzemesi, bir üçlü ocak, bir adet fırınlı ocak ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.