Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili Mehmet Demirkol'dan olay Fenerbahçe-Galatasaray yorumu

-
Terim'in zafer planını: hücum Fatih hoca aklındaki zafer planını takımına böyle aktardı: “Deplasman, iç saha farketmez. Bizi... Spor
Dünya'da 2. sırada beşiktaş var Interpress’in Deportes&Finanzas'ın hazırladığı verilerden derlediği bilgilere göre, Beşiktaş’ın... Spor
Roma teknik direktöründen Cengiz Ünder yorumu Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'le... Spor
Benfica cephesinde çifte hayal kırıklığı Sakatlanan Neymar’ın yerine Jonas’ın alınmasını bekleyen Benfica, Talisca çağrılınca çıldırdı.... Spor
Son Dakika!
- ABD'de yapılacak o görüşme ertelenebilir- 13:36
- Türkiye'den sinyali verdi: Münbiç'ten sonra...- 12:29
- Havada korku ve panik: Trabzon Havalimanı kapatıldı- 12:10
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'ya gidiyor- 11:25
- Dünyaca Ünlü fizikçi Stephen Hawking: Hayatını kaybetti- 09:57
- Zeytin Dalı Harekatı'ndan acı haber- 21:36
- 'İsrail'de meclis kendini feshedebilir'- 20:49
- İslam'ın doğru anlatılmasında Diyanet'in büyük görevi var- 20:43
- Kimyasal silahların imhası tamamlandı- 20:40
- 'Sandıklarda kazanacağız'- 20:27
14 Mart 2018 12:02 | Son Güncelleme: 14 Mart 2018 12:10
Yorum yazma kurallarını kabul ediyorum.
Yorum Yap
- Çiftlik Bank'tan sonra o işe de el atmış
- Uçakta baş üstü dolabına konulan köpek öldü
- Bu gece Afrin temizlenir...
- MİT'in Zeytin Dalı'na ikinci katkısı!
- Çiftlik Bank’ta ilk gözaltı
- Türkiye'den sinyali verdi: Münbiç'ten sonra...
- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: O müjdeyi verdi
- Antalya Akra Caz Festivali başlıyor
- Türkiye, 2018'de Rusya'dan 6 milyon turist bekliyor
- ABD’li komutandan ilginç Türkiye yorumu: Tansiyon yükseldi endişeliyiz