Büyük "birlik" idealiyle yaşadı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 8. yılında idealleri ve hayalleriyle anılıyor.

Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu, BBP tarafından 25-31 Mart'ta düzenlenecek "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ve Şehitlerimizi Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında anılacak.



Hayatı, idealleri uğruna verdiği mücadele ile geçen Yazıcıoğlu, dünyaya gözlerini 1954'te Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde açtı. İlkokulu köyünde okuyan Yazıcıoğlu, ortaöğrenimini Şarkışla'da tamamladı.



Lise yıllarında "Genç Ülkücüler Teşkilatı"nda aktif görev alan Yazıcıoğlu, 1971'de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni kazandı ve buradan veteriner hekim olarak mezun oldu.



DÖRT KEZ İDAMLA YARGILANDI



Yazıcıoğlu, 12 Eylül 1980 öncesi Ülkü Ocakları Derneği ve Ülkücü Gençlik Derneği Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. 30 Ocak 1981'de tutuklanarak Mamak Askeri Cezaevine konuldu. Burada "MHP ve ülkücü kuruluşlar" davasında idamla yargılanan 220 ülkücü arasında yer aldı. Bu süreçte dört kez idamla yargılanan Yazıcıoğlu, hem işkence gördüğü C-5 koğuşunda hem de uzun yıllar kaldığı Mamak Cezaevinde, 12 Eylül askeri darbesini yapan Beşli Konseye ve 12 Eylül rejimine karşı tavır sergiledi.



Daha sonra beraat edeceği bir davadan ceza alan Yazıcıoğlu, haksız yere yaklaşık 6,5 yıl tutuklu kaldığı cezaevinden 8 Nisan 1987'de tahliye oldu.



Yazıcıoğlu, 1988 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi'ne (MÇP) katıldı. 1991 genel seçimlerinde üç partinin oluşturduğu ittifak bünyesinde Sivas Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Daha sonra MÇP'den ayrılarak 7 Ağustos 1992'de arkadaşlarıyla birlikte "Yeni Oluşum Hareketini" başlattı. Yeni Oluşum Hareketi'nin BBP'ye dönüşmeden önce yayınladığı "Milli Mutabakat Çağrısı" kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.



6 Aralık 1992'deki Siyasi Karar Kurultayı'nda yayınladığı "Sivil İnsiyatif Programı", Türk demokrasi tarihinde önemli bir yer edindi. Bu toplantıdan çıkan karar sonucunda partinin kuruluş çalışmalarına başlandı. Bine yakın isim ve amblem önerisi arasından, yapılan istişareler sonucu 27 Aralık 1992'de partinin ismi Büyük Birlik Partisi, amblemi ise hilal içinde gül olarak seçildi.



HELİKOPTER KAZASI



BBP, 24 Aralık 1995'te yapılan genel seçimlere Anavatan Partisi ile yapılan ittifakla girdi. 8 Temmuz 1996'da Refah Yol hükümetine güvenoyu veren Yazıcıoğlu'nun, 28 Şubat postmodern darbe sürecindeki, "Namlusunu milletine çevirmiş bir tanka selam durmam." sözleri hafızalara kazındı. Yazıcıoğlu, 27 Nisan e-muhtırasına da karşı çıktı.



Muhsin Yazıcıoğlu, 2009'daki yerel seçimler öncesi partisinin Kahramanmaraş mitinginin ardından Yozgat'a gitmek üzere bindiği helikopterin Kahramanmaraş Keş Dağı'na düşmesi sonucu 25 Mart 2009'da hayatını kaybetti.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ve tutuklananlar arasında yer alan askerler Aydın Özsıcak ile Davut Uçum'un, Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasının ardından kaza kırım ekibinde yer alan ve helikopterden parça çalanlar arasında olduğu ifade edildi. BBP yetkilileri, bunun Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporuyla netleştirildiğini belirterek dosyanın yeniden açılmasını istedi.



"HAYALİ GERÇEKLEŞTİRENE KADAR SADAKATİMİZİ DEVAM EDECEK"



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı açıklamada, Yazıcıoğlu'nun, vefatının 8. yılında yarın kabri başında anılacağını daha sonra da "Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Sempozyumu" düzenleneceğini belirtti. Destici, sempozyumun konusunun "Türk dünyası ve birlik" olduğunu dile getirdi.



Destici, "Rahmetli Muhsin Başkanımızın ideallerinden en önemlisi Türk dünyası ve birlikti. Zaten partisinin ismini Büyük Birlik Partisi koymuş olmasından da bu çok açık şekilde anlaşılıyor. 'Bir idealim var, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kaynaşmış ve birleşmiş bir Türk dünyası hayal ediyorum.' diyordu. Onun hayali bizim de hayalimiz. Bu hayali gerçekleştirene kadar da bu davaya olan sadakatimiz ve yürüyüşümüz devam edecek." ifadelerini kullandı.