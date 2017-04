Tüm liderlerin özlemi olan bir değişimi hayata geçiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan'da merhum Özal'dan Demirel'e, Türkeş'ten Erbakan'a, Yazıcıoğlu'na kadar tüm liderlerin özlemi olan bir değişimi hayata geçiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'daki vatandaşlara seslenerek, "İstanbul 16 Nisan'a hazır mı?" dedi.



Halk oylamasına bir hafta süre kaldığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geldiğimiz noktada artık bize sadece anayasa değişikliğini geçirmek yetmez, çok daha büyük bir sorumlulukla karşı karşıyayız. İstanbul 16 Nisan'da öyle bir 'evet' demeli ki 99 yıl önce bu mübarek şehri ayaklarıyla kirletenlerden başlayarak Türkiye'ye, Türk milletine kem gözle bakan kim varsa hepsinin de yüreği titremeli." dedi.



"İNANÇLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa sürede öyle bir devrim gerçekleştirdik ki bizi küçümseyenlerin hepsi mahcup olarak baktı, Batı bile ne dedi; 'Sessiz devrim.' dedi. Şimdi o 'sessiz devrim' diyenler kudurdular. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz inançla, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.



"48 HÜKÜMET KURMUŞ OLMAMIZ DEMOKRASİMİZİN GÜCÜNÜN DEĞİL, İSTİKRARSIZ OLDUĞUNUN İFADESİDİR"



Amerika'nın tüm tarihi boyunca 17 başkanla yönetildiğini belirten Erdoğan, aynı dönemde Fransa'da 11 cumhurbaşkanı seçildiğini, İngiltere'de 15 hükümet kurulduğunu söyledi.



En fazla Almanya'nın hükümet değiştirdiğini belirten Erdoğan, "O da 24 hükümetle bugüne ulaşmış. Bizim 48 hükümet kurmuş olmamız demokrasimizin gücünün değil, istikrarsız olduğunun ifadesidir." dedi.



"TÜM LİDERLERİN ÖZLEMİ OLAN BİR DEĞİŞİMİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan'da yaptığımız iş, Amerika'yı yeniden keşfetmek değil. 16 Nisan'da merhum Özal'dan Demirel'e, Türkeş'ten Erbakan'a, Yazıcıoğlu'na kadar tüm liderlerin özlemi olan bir değişimi hayata geçiriyoruz. Tek fark; onların uygun şartları bulup bu değişimi başlatamamış olmaları, bizim ise bu adımı atmış bulunmamızdır. Elbette bu adımı atmak bizim için de kolay olmadı. Çok zor şartlar geçirdik. 2002 yılının kasımından beri ne zaman ülkemizin geleceği için önemli bir projeyi hayata geçirmeye kalksak her defasında birileri ortalığı toz dumana karıştırdı." şeklinde konuştu.



"MECLİSTEN GEÇİP BANA GELDİĞİNDE BUNU ONAYLARIM"



İdam talebi konusunda da konuşan Erdoğan, Meclis'ten geçip kendisine geldiğinde onaylayacağını söyledi.



"16 Nisan'da sandıktan çıkacak her 'evet' onun da yolunu açacaktır. Bak Kılıçdaroğlu ne diyor; 'Ben hayır demem.' diyor, tamam ne güzel. Sayın Bahçeli zaten kanaatini açıkladı; 'Ben evet derim.' diyor. Sayın Yıldırım'ın da kanaatini biliyorum." diyen Erdoğan, "Meclis'ten geçip bana geldiğinde ben de bunu onaylarım. Tereddütsüz onaylarım, zira şehitlerimizin o katillerini affetme yetkimiz bizim yok, böyle bir şey yapamayız." ifadesini kullandı.



"CHP'YE GÖNÜL VERMİŞ KARDEŞLERİM İÇİN ÜZÜLÜYORUM"



CHP'ye gönül vermiş kişiler için üzüldüğünü vurgulayan Erdoğan, "Fikirlerimiz uymasa da bu kardeşlerimizin Kılıçdaroğlu gibi bir felakete maruz kalması gerçekten üzüntü verici." dedi.



16 Nisan'ın CHP'ye gönül veren kişilerin de günü olacağını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gelin bu adamdan kurtulun. 16 Nisan'da şöyle rekor bir evet oranına ulaşmamız halinde artık bu zatın yerinde oturamayacağına inanıyorum. Türkiye'nin ana muhalefet partisini terör örgütleriyle aynı çizgiye getiren birisi bu ülkede alternatif siyaset üretemez."



"KONTROLLÜ KOLTUKTA OTURAN, HER İŞİN O ŞEKİLDE YÜRÜDÜĞÜNÜ SANIR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çıkıp, utanmadan bir şey daha söylüyor; 'Bu kontrollü darbedir' diyor. Ey Kılıçdaroğlu, bu ifade var ya şehitlerimizin ruhunu muazzep edecektir, yakınlarımızın ve gazilerimizin yüreğini kanatacak laflardır bunlar. Kontrollü koltukta oturan, her işin o şekilde yürüdüğünü sanır. Kasetle geldi ya kontrollü koltuk... Çünkü bu kasetle oraya gelmiş olan bir kişi. 7 seçim kaybettin, şimdi 8'inciye hazırlanıyor ama inanın yine gitmez, gitmez. Koltuk kontrollü fakat ne olursa olsun, biz onlara rağmen yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir gün FETÖ'nün borazanlığını yapan, ertesi gün PKK seviciliğine soyunan, bir sonraki gün başka bir terör örgütünün avukatlığını üstlenen parti, cumhuriyetin partisi olamaz. Cumhuriyetin sahibi cumhurdur, millettir. Bunların her şeyden önce millete ve milli iradeye saygısı yok. Bu partinin bir milletvekili çıkar 'evet verenleri İzmir'de denize dökmekten' söz eder. Diğeri ondan aşağı kalmamak için 'hayır çıkarsa düşmanı İzmir'den denize dökmüş kadar sevineceklerini' söyler. Güya bu da deneyimli. Deneyimlisi öyle, deneyimsizi böyle. CHP milletvekillerinin bu halk oylaması kampanyası döneminde sokakta vatandaşı tehdit etmekten, kahvede darbetmeye kadar sergilemedikleri rezalet kalmadı. Böyle genel başkanların böyle milletvekilleri olur."



"BİZ BUNLARIN HEPSİNİ AŞTIK, AŞIYORUZ VE AŞACAĞIZ"



"Söz de karar da milletindir" diyerek yollarına devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Seçim dönemlerinde yurt dışında kampanya yapılması yeni bir durum olmadığı halde bu seçimde bu engellemeyi yaptılar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bunların hepsini aştık, aşıyoruz ve aşacağız." ifadesini kullandı



40 yıldır siyasetin içinde olduğunu ve 40 yıldır bu tür çalışmalar yapıldığını bildiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Peki bu defa niye böyle telaşlı bir engelleme çabasıyla karşı karşıya kaldık? Çünkü bu halk oylamasının alelade bir seçim olmadığını, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası niteliği taşıdığını çok iyi biliyorlar."