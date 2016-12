Avrasya Tüneli hizmete açıldı

Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve çok sayıda yabancı konuğun katılımıyla hizmete açıldı.

Boğazın iki yakasını iki katlı kara yoluyla denizin altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nin açılışı öncesinde, vatandaşlar tören alanını doldurdu.



Avrasya Tüneli'nin Kazlıçeşme girişinde düzenlenecek tören öncesinde, alana Türk bayrakları ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın dev posterleri asıldı.



Alana vatandaşlar için mobil mescit, tuvalet ve sağlık alanları kuruldu. Vatandaşlar kendilerine ayrılan bölüme arama noktalarından geçerek alındı. Bu esnada vatandaşlara Türk bayrağının yanı sıra Türk bayrağı logolu atkı, bere, eldiven dağıtıldı.

Törene katılanlar "Millet direndi, Türkiye kazandı", "Gençlik Reis'in yanında", "Korkma kaderin üstünde de bir kader vardır", "Hangi çılgın darbe yapacakmış şaşarım" şeklinde yazıların bulunduğu dövizler taşıdı. Alanda zaman zaman "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları atıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili tören alanına gelerek, vatandaşları selamladı.



TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli, Mehmet Şimşek ve Veysi Kaynak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mehdi Eker, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve belediye başkanları da tören alanına geldi.



"TALİMATINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERDİ"



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ecdadın 150 sene önceki denizin altından geçme hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde Marmaray ile gerçekleştiğini belirterek, ancak Erdoğan'ın bununla yetinmeyip Avrasya Tünelinin yapılma talimatını verdiğini söyledi.



Asya ile Avrupa kıtasını deniz tabanının altından kara yoluyla birleştiren Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, bazı önemli yabancı konuklar ve çok sayıda bakanın katılımıyla hizmete açıldı.



Açılış töreninde konuşan Arslan, bakanlığın, yaklaşık 100 bin çalışanı, yüklenicileriyle birlikte 250 bin kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarını yerine getirmeye çalıştığını belirterek, çalışanlar ve üstleniciler adına Erdoğan'a katkıları nedeniyle teşekkür etti.



Arslan, şunları söyledi:



"Ecdat, 150 sene denizin altından geçme rüyasını, hayalini ortaya koydu ve bu hayal sayenizde Marmaray ile gerçekleşti. Ancak Türk insanı olarak bizim memnuniyetimiz, ecdadın hayalini gerçekleştirip Marmaray'ı yapmakla yetinmeyip 'yanına ikinci gerekir' dediniz, talimat verdiniz. Biz sizlere müteşekkiriz talimatla kalmadınız, yol gösterdiniz, destekler verdiniz. İşlerimizi kolaylaştırmak için emirler verdiniz. Bu konuda size, çalışma arkadaşlarınıza, hükümetlerimize müteşekkiriz."



Arslan, Avrasya Tünelinin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "İnşallah, Avrasya Tüneli insanımıza, ülkemize hayırlı olur." diye konuştu.



İKİ YAKA ARASI 15 DAKİKADA GEÇİLEBİLECEK



İstanbul'un ulaşım sorununa köklü çözüm üretecek tünelin hizmete alınmasıyla İstanbul'un iki yakası arasındaki mesafe, 15 dakikada geçilebilecek.



Marmaray'ın kardeşi niteliğinde olan metro hattından sonra lastik tekerlekli araçlar için iki katlı inşa edilen tünel projesi için ihale, 12 Haziran 2007'de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce yapıldı. Kazlıçeşme ile Göztepe arasındaki seyahat süresini önemli ölçüde azaltacak Avrasya Tüneli, boğazı geçen mevcut iki köprüyle bağlantılı olarak planlandı.



Avrasya Tünelinin 5,4 kilometrelik bölümü deniz tabanı altına özel bir teknolojiyle inşa edilen iki katlı tünelden ve diğer metotlarla inşa edilen bağlantı tünellerinden oluşuyor. Avrupa ve Asya yakalarında toplam 9,2 kilometrelik güzergahta da yol genişletme ve iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Sarayburnu-Kazlıçeşme ile Harem-Göztepe arasında yer alan yaklaşım yolları genişletilerek kavşak, araç alt geçitleri ve yaya üst geçitleri inşa edildi.



Kazlıçeşme-Göztepe hattında gerçekleştirilen Avrasya Tüneli, yoğun trafiğin etkili olduğu şehir içinde yolculuk süresini önemli ölçüde azaltacak. Asya ve Avrupa yakaları arasında 100 dakikaya varan ulaşım süresini 15 dakikaya indirecek, güvenli ve konforlu yolculuğun ayrıcalığı yaşanacak. Tünelin giriş ve çıkış noktalarındaki bağlantı yollarının genişletilmesi ve düzenlenmesiyle trafik daha akıcı hale gelirken, çevre ve gürültü kirliliğinin azalmasına da katkı sağlanacak.



Söz konusu proje, Kazlıçeşme-Göztepe arasındaki en kısa güzergah olacağı için yakıt masrafı düşecek, havaya salınan zararlı gaz miktarının yanı sıra aracın bakım masrafları da azalacak.



DEPREM VE TSUNAMİDEN ETKİLENMEYECEK



Dünyanın önde gelen mühendislik projelerinden olan tünel, 24 saat boyunca güvenli ve kesintisiz trafik akışı için gelişmiş bir sisteme sahip olacak. En ileri tasarım, teknoloji ve mühendislik uygulamalarının ürünü tünel, deprem ve tsunami risklerinden etkilenmeyecek yapıda inşa edildi.



Tünel üstün güvenlik özellikleriyle gerektiğinde sığınak olarak da kullanılabilecek. Modern aydınlatma teknolojisi, yüksek kapasiteli havalandırma sistemi, tünelin her noktasından rahatça erişilen özel yangın tesisatı, yangına dayanıklı yüzey kaplaması, acil tahliye sistemleri ve her 600 metrede bir konumlanan emniyet şeritleriyle hizmet verecek.



Tünelde her noktanın 7 gün 24 saat izlendiği kapalı devre kamera sistemi, olay algılama sistemleri, haberleşme ve ihbar sistemleri yer alacak. Yüksek teknoloji altyapısıyla tünel içinde hız kontrolü sağlanacak.



Modern aydınlatma, yüksek kapasiteli havalandırma ve yolun düşük eğime sahip olması gibi özellikler taşıyan tünelin iki katlı inşa edilmesi, yol güvenliğine sağladığı katkı sayesinde sürüş konforunu da olumlu yönde etkileyecek. Avrasya Tüneli, sis, buzlanma gibi olumsuz hava koşullarında da kesintisiz yolculuk yapılmasını sağlayacak.



GEÇİŞ ÜCRETİ 4 DOLAR+KDV



Tünelde maksimum hız saatte 70 kilometre olarak belirlenirken, geçiş ücretleri otomobil için 4 dolar+KDV, minibüsler için 6 dolar+KDV karşılığı Türk lirası olacak. Tünelde her iki yönde de geçişler ücretli olacak, sürücüler tünel geçiş ücretini Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) aracılığıyla ödeyebilecek. Ayrıca bir nakit gişesi bulunmayacak, araçtaki yolcular için ayrıca ödeme yapılmayacak.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, projenin tasarımı, inşaatı ve 24 yıl 5 ay işletmesini gerçekleştirmesi için Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ’yi (ATAŞ) görevlendirdi. İşletme süresinin tamamlanmasıyla tünel kamuya devredilecek.

