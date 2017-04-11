Bütün vesayet odaklarını tarihe gömeceğiz

Başbakan Yıldırım, "Pazar günü sandığa gideceğiz, bütün vesayet odaklarını tarihe gömeceğiz." dedi

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir esnafıyla bir otelde bir araya geldi.



Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmasında, "Niye Türkiye'ye bu kadar saldırıyorlar düşündünüz mü? Herkes Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan söylenmesi gerekeni söylüyor. 'Bölgede Türkiye var, Türkiye'ye rağmen bölgede operasyon yapamazsınız' diyor. Türkiye bunu geçmişte söyleyemedi. Çünkü Türkiye'nin gerekli gücü yoktu. Kabiliyetleri sınırlıydı. Ama bugün Allah'a şükür savunma sanayisinde yüzde 24'ten yüzde 65 yerlilik oranına gelmiş bir Türkiye'den bahsediyoruz." dedi.



"BÜTÜN VESAYET ODAKLARINI TARİHE GÖMECEĞİZ"



"Türkiye'nin güçlü olması lazım, güçlü olmanın yolu da engelleri ortadan kaldırmaktır." diyen Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:



"15 yıldır iş yapıyoruz, çok iş yaptık. Mütevazi olmaya gerek yok. Ama şeytan taşlamaktan vakit buldukça iş yaptık. Şimdi artık bu engelleri teker teker kaldıracağız. Pazar günü sandığa gideceğiz, bütün vesayet odaklarını tarihe gömeceğiz."



"İSTEDİKLERİ KADAR 'HAYIR' KAMPANYASI YAPSINLAR"



Başbakan Yıldırım, "İstedikleri kadar Avrupa'da, orada burada sırtlarını sıvazlayanların yanında 'hayır' kampanyası yapsınlar. FETÖ, PKK, DHKP-C, Avrupa'nın bazı ülkeleri kol kola vermiş, el ele vermiş, omuz omuza vermiş Türkiye'de 'hayır' çıkması için kendilerini parçalıyorlar. Hiç merak etmeyin siz bu milleti tanımadınız, hala tanımadınız. Bu millet Pazar günü size öyle bir cevap verecek ki bir daha yerinizden kalkamayacaksınız." diye konuştu.



"BU ARABAYLA BU TÜRKİYE GİTMEZ"



Başbakan Yıldırım, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'muasır medeniyet seviyesine, onun da ilerisine geçmeyi hedefliyoruz' diyor. Bizimki de '82'de duralım. Bu model araba bize yeter yollar çok iyi ama biz arabamızdan memnunuz.' diyor. Şanzımanı dağılmış, vitesi çalışmıyor, frenleri tutmuyor, her tarafından ses geliyor, bu arabayla bu Türkiye gitmez. Bu yollara bu araba yakışmaz, yeni araba lazım." dedi.



"250 BİN ESNAF KOSGEB KREDİLERİ ALDI"



250 bin esnafın KOSGEB kredileri aldığını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, şöyle devam etti:



"Müracaat eden herkes alıyor. Toplam 460 bin müracaat var. Şu ana kadar 250 bin dosya bitti, karara bağlandı. Ne kadar ödendi? 5 milyar lira ödendi. 5 katrilyon para esnafın kasasına girdi. Hedefimiz 11 milyar lira, diğerleri de inceleniyor. Bankalarla ilgili şikayetiniz var biliyorum, bizim de var. Ama ayar veriyoruz merak etmeyin, onlara da ayar vermeye devam edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın, sürekli tepelerindeyiz. Onların da yaşaması lazım."