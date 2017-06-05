Bütün rektör eşlerinin çalıştığı üniversite

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Bağ, "Benden önce görev yapan tüm rektörlerin eşleri, PAÜ'de çalışıyordu. O zaman her şey normaldi de şimdi mi anormalleşti." dedi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, eşi Derya Bağ'ı PAÜ İslami İlimler Enstitüsüne sekreter olarak atamasına ilişkin, "PAÜ ya da başka üniversitelerde eşiyle görev yapacak ilk rektör ben değilim. Benden önce görev yapan tüm rektörlerin eşleri, PAÜ'de çalışıyordu. O zaman her şey normaldi de şimdi mi anormalleşti." açıklamasında bulundu.



Bağ, yaptığı yazılı açıklamada, 2016 yılında kurulan PAÜ İslami İlimler Enstitüsünün Denizli'ye 50 kilometre mesafede bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Kuruluş çalışmaları devam eden enstitünün idari kadrosunun da hedeflenen amaçları destekler nitelikte olması gerekmektedir. PAÜ idari kadrosunda bu nitelikte memur yoktur ayrıca atama yaptığımız kişinin Denizli merkeze 50 kilometre mesafede görev yapmayı göze alabilmesi gerekmektedir. Enstitü sekreterliği kadrolarına atanabilmek için en az 10 yıl devlet memuru olarak çalışmış olmak gerekiyor."



Bağ, eşinin Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümünden dereceyle mezun olduğunu ve ilahiyat ön lisans bölümünü de bitirdiğini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:



"Şu anda eğitimine Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi son sınıfta devam ediyor. Bitirdiğinde 2 fakülte, bir 2 yıllık, ön lisans mezuniyeti olacak. Basında yer alan haberlerde eşimin 4 yıllık Arapça öğretmenliği mezuniyeti yazılmayarak lisans öğrencisi olarak gösterildi. Ön lisans mezunu birinin bırakın öğretmen olmasını 2 yıl müdür yardımcılığı ve bir yıla yakın kurucu müdürlük yapması mümkün değildi. Haberin ilk yapıldığı yayın organı, enstitünün kuruluş amacını biliyor olmasından kaynaklı olumsuz bir algı oluşturmuştur. PAÜ içindeki uzantılarıyla resmi belgeyi sağlayabilmişlerdir. PAÜ ya da başka üniversitelerde eşiyle görev yapacak ilk rektör ben değilim. Benden önce görev yapan tüm rektörlerin eşleri, PAÜ'de çalışıyordu. O zaman her şey normaldi de şimdi mi anormalleşti. O zaman etik sorun yoktu da şimdi mi problem oldu? Şimdi dünyanın sonunun geldiği yaygarasını çıkarmak niye?"