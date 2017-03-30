Bütün rakiplerimizin güçlü olmasını isteriz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha iyi seviyeye gelmek için rakiplerinin de güçlü olmasını istediklerini söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Şenol Güneş, ligdeki şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'ndeki şanslarına ve güncel konulara değindi.



"Bütün rakiplerimizin güçlü olmasını isteriz." diyen Şenol Güneş, "En iyisinin olmasını bekleriz. Kulüpler arasında düşmanlık olmaz, rekabet olur. Dostluğun, fair play'in ön plana çıktığı futbolu benimsiyoruz. Zayıf, güçsüz takımlar karşısında alınacak neticeler sizi güçsüz gösterir, zayıf bırakır." dedi.



OLYMPİQUE LYON MAÇI



Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla yapacakları maçların kendileri açısında ayrı bir hikayesi olacağını belirtti.



Olağanüstü bir taraftar kitlesinin maçta olacağına dikkati çeken Güneş, şunları kaydetti:



"Güçlü bir takımla oynuyoruz. Turdan çok oynayacağımız oyunla Lyon'un biz neresindeyiz görmek istiyorum. 'Lyon mu Manchester United mı?' diye sorarsanız, Manchester isim olarak daha önde ama Lyon'u daha sonra görmek isterdim. Lyon oyunu daha önde görmeye çalışıyor. Rakibin güçlü olduğunu biliyoruz. Turu geçersek bize güven verir, yolumuzun açık olduğunu gösterir. Gücümüz yetmediğinde eksiklerimiz olduğunu görür, ona göre değerlendiririz."



"YABANCI SERBESTLİĞİNİ DOĞRU BULMADIĞIMI SÖYLEDİM"



Yabancı oyuncu sayısının kısıtlanması yönündeki görüşlerin hatırlatılması üzerine Güneş, sayının serbest bırakılmasına Türkiye'nin henüz hazır olmadığını belirtti.



Yabancı oyuncu konusunda Almanya, İspanya, İngiltere ve İtalya'yı örnek gösteren Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye; İspanya, İngiltere, Almanya ve İtalya gibi ülkelerle aynı boyutta, aynı yaşam tarzında olduğu zaman girip çıkmalar normaldir. O zaman serbest olsun. Düzenleme olmalı. Kulüplerin isteğine göre, futbolun geleceğine uygun olmalı. Geçici çözümlerle, kulüpleri de kısmen memnun eden anlayışlarla yapıyoruz. Yabancı sınırlamasının şu gün konuşulmasını doğru bulmuyorum. Karar almışsınız."



"KUPA MUTLAKA GELECEK"



Beşiktaş'ın hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Güneş, "Kupa mutlaka gelecek, ama bir ama iki. Başkan iki istiyor. Başkan genç ya çok hızlı gidiyor, verme yok, hep alıyor. İnşallah şampiyonluk kupasını da alırız, UEFA Avrupa Ligi'ni de... Başkanın çizdiği plan üzerinde çalışmaya devam." şeklinde konuştu.