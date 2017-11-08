Bütçemiz kar eden bir bütçedir

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, "Bütçemiz kar eden bir bütçedir. Dolayısıyla kasaya giren meblağın nereye gittiğini de anlatmak boynumuzun borcudur." dedi.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun kasım ayı olağan toplantısı yapıldı.



Gayrettepe Dedeman Otel'de İrfan Aktar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kulüp başkanı Dursun Özbek ile bazı yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.



Toplantıda konuşan Özbek, Riva ve Florya'daki arazileri için Emlak Konut ile geliştirdikleri projeler hakkında bilgi vererek, bütçe revizyonu için olağanüstü genel kurul çağrısı yaptıklarını hatırlattı.



Özbek, "Sene içinde öyle gelişmeler oldu ki size verdiğimiz söz çerçevesinde bunları paylaşmak istedik. Bu durumu size anlatmak için bu genel kurulu yapmak istiyoruz. Çünkü bütçeler hazırlanırken, hesapta olmayan para girişleri oldu. Bunların hesaplarını size vermeyelim mi? Bu parayı ne yaptığımızı, nereye harcadığımızı genel kurula anlatmak zorundayız. Yapacağımız genel kurul, bütçenin revizyonu olayıdır. Elbette bazı ufak tefek harcamalarda eksikliğimiz varsa bu konuda sizden onay isteyeceğiz. Daha birinci günden negatif bir algı oluşturmak Galatasaray'ın faydasına değildir. Bütçemiz kar eden bir bütçedir. Dolayısıyla kasaya giren meblağın nereye gittiğini de anlatmak boynumuzun borcudur." şeklinde konuştu.



"GALATASARAY'IN MENFAATLERİ ÖZBEK'İN MENFAATLERİNİN ÜZERİNDEDİR"



Özbek, Mecidiyeköy'deki kulüp otelinin inşaatının devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Otelde bir yavaşlama var. Bu yavaşlama tamamen piyasaların durumu ve otel işlerinin belli bir seviyeye düşmesi çerçevesindedir. Biz en yüksek verimi alabilecek zamanlamayı yapmaktayız. Otel inşaatında önümüzdeki günlerde hızlanma olacaktır. Otelin bitirilmesine yönelik finansal anlaşma duruyor. Piyasalar iyiyken oteli devreye sokmak daha karlı. 'Ankara'da kendi otelini yaptı, bunu yapmıyor.' şeklinde söylemler oluyor. Evet Ankara'da bir Point Otel açıldı ama biz orada yatırımcı değiliz, işletmeciyiz. Bu yakıştırmayı yapanları kınıyorum. Galatasaray'ın menfaatleri her zaman Dursun Özbek'in menfaatlerinin üzerindedir. Bunun böyle bilinmesini istiyorum."



