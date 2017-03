Bütçemin 2 yakası bir arada

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Maliye Bakanı olarak en rahat bakanlardan biriyim. Çünkü bütçemin 2 yakası bir arada." dedi.

Naci Ağbal ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Marina'da Ekonomi Platformu üyeleriyle bir araya geldi.



Naci Ağbal, burada yaptığı konuşmada, Mersin'in çok canlı ve hareketli bir şehir olduğunu, ticaret alanında büyük potansiyele sahip durumunda bulunduğunu söyledi.



Mersin'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ağbal, "Sayın Kalkınma Bakanım Lütfi Elvan, bana sürekli 'Mersin, Mersin' diyordu. Buraya gelip görünce gerçekten Sayın Bakanın Mersin'in üzerine titremesini, Mersin ile ilgili çabalarını bir defa daha takdir ettim." dedi.



Sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesi, ortak bir platform oluşturması ve faaliyette bulundukları ilin ekonomisinin geliştirilmesine katkı vermelerinin son derece kıymetli olduğunu belirten Ağbal, şöyle devam etti:



"Bu gayretinizi takdirle karşılıyorum. Ekonomi her bakımdan önemli. Bir ekonomi eğer günün sonunda iş, aş üretiyorsa, katılanlara değer üretiyorsa o ekonomi büyüyor ve gelişiyor. Son 14 yıldır Türkiye ekonomisini büyütmek bakımından çok önemli gayretlerimiz oldu. Bunu bütün canlılığıyla yaşıyoruz. Ne şehirlerimiz 14 yıl önceki şehirler ne de Türkiye ekonomisi 14 yıl önceki Türkiye ekonomisi. Maliye Bakanı olarak en rahat bakanlardan biriyim. Çünkü bütçemin 2 yakası bir arada. Beni destekleyen Kalkınma Bakanı var. Ekonomiye, kamu maliyesine son derece değer ve ehemmiyet veriyor. O açıdan kamu maliyesinin güçlü olması sağlık metaforu gibi bir şey. Yani sağlığın kıymetini hastalanınca anlarsınız. Kamu maliyesi de böyle bir şeydir. Son 14 yıldır her geçen yıl kamu maliyesinde daha iyi noktalara geldik. Bugün Türkiye sağlam kamu maliyesiyle, sağlam bankacılık sistemiyle daha da güçlü bir ekonomi olmaya aday."



Ağbal, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının raporlarına değinirken de bu raporlara ilişkin zaman zaman birtakım karamsar ifadeler zikredildiğini, ancak raporların detaylarına bakıldığında, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli potansiyeline her zaman büyük vurgu yapıldığının görüleceğini söyledi.



"OLAĞANÜSTÜ BAŞARILI İŞLETMELERİMİZ VAR"



Türkiye'nin 2030-2050 perspektifinde bakıldığında, gerek bölgesel gerek uluslararası karşılaştırmalarda, büyüyen, güçlenen bir ekonomiye ve önemli bir genç nüfusa sahip olduğunun görüldüğünü anlatan Ağbal, şunları kaydetti:



"Olağanüstü başarılı işletmelerimiz var. Türk işletmeleri bugün dünyaya açıldıkça olağanüstü güzel faaliyetler yapıyorlar ve Türkiye'yi yurt dışında yeni pazarlara alıştırıyorlar. Türkiye'nin bugün ifade edilen en önemli avantajlarından bir tanesi, piyasalardaki değişime karşı Türk işletmelerinin gösterdiği esneklik. Yani Avrupa pazarı daralıyor, bizim işletmelerimiz hemen çok rahat başka ülke pazarlarına girebiliyor veya başka ülke pazarlarında daralma oluyor bu sefer de Avrupa pazarına hızlı bir şekilde yoğunlaşıyor. Bu, büyük bir zenginlik, imkan. Bunu hep beraber inşallah kullanacağız."



Naci Ağbal, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin olarak da "Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat var." değerlendirmesinde bulundu.



Kalkınma Bakanı Elvan'ın da katılımcılara halk oylamasında neden "Evet" denilmesi gerektiğini anlattığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.