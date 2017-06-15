Bütçe mayısta fazla verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, merkezi yönetim bütçesinin mayıs ayında 6,4 milyar lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 11,5 milyar lira açık verdiğini açıkladı.

Maliye Bakanlığı, mayıs ayı ile ocak-mayıs dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 artarak 57,5 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 11,4 yükselerek 51,1 milyar lira olarak gerçekleşti.



Bütçe gelirleri ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,5 artışla 255,3 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 20,2 yükselişle 266,8 milyar lira oldu.



Böylece mayısta 6,4 milyar lira fazla veren merkezi yönetim bütçesi, ocak-mayıs dönemini 11,5 milyar lira açıkla kapattı.



VERGİ GELİRLERİNDEKİ YÜKSEK ORANLI ARTIŞ KATKI SAĞLADI



Bütçe uygulama sonuçlarını değerlendiren Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçen ay bütçedeki iyileşmeye vergi gelirlerindeki yüksek oranlı artışın katkı sağladığını kaydetti.



Ağbal, mayısta vergi gelirlerinin, kurumlar vergisi, ithalde alınan KDV ile gelir vergisindeki yüksek oranlı artışların etkisiyle yüzde 20,3 arttığına dikkati çekerek, bu artışa geçen ay 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılan vergi yapılandırma gelirinin de katkı sağladığını bildirdi.



Ocak-mayıs döneminde ise merkezi yönetim bütçesinin 11,5 milyar lira açık verdiğini belirten Ağbal, şunlar kaydetti:



"Bu açıkta ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla yapılan teşviklerin önemli bir etkisi olmuştur. Yılın ilk çeyreğinde ekonomik büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesi ile yılın geri kalanına ilişkin öncü veriler 2017 yılında ekonomik büyümenin Orta Vadeli Program'daki hedeflerimizin üzerinde gerçekleşebileceğini göstermektedir. Ekonomik aktivitedeki canlanma, vergi gelirlerini olumlu yönde etkileyecektir. Esas olan mali disiplinin yapısal olarak sürdürülmesidir. Hükümet olarak bu konuda taviz vermeden ekonomi politikalarını uygulamaya devam edeceğiz."