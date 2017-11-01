Bütçe gelirleri tahminleri aşacak

Yıl sonu itibarıyla hem vergi gelirleri hem de vergi dışı gelirlerde, açıklanan bütçe tahminlerinin üzerinde bir gerçekleşme öngörülüyor.

Bütçe gelirlerinin, vergi gelirleri ve vergi dışı gelirlerdeki artışların da etkisiyle 2017 yılı tahminlerinin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu kapsamda genel bütçe vergi gelirlerinin 520,5 milyar liraya, vergi dışı gelirlerin 91,6 milyar liraya ulaşması öngörülüyor.



2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bütçe harcamaları için 645,1 milyar lira ödenek verilmiş, bütçe gelirlerinin 598,3 milyar lira ve bütçe açığının 46,9 milyar lira olacağı tahmin edilmişti. Buna karşın, hükümetin 2018 Yılı Programı'na göre, yıl içinde makroekonomik ve jeopolitik gelişmelerle kurumların ilave ihtiyaçları sonucunda bütçe gelir ve harcamalarına ilişkin öngörüler yerini bu seviyelerin üzerinde bir yıl sonu gerçekleşmesi tahminine bıraktı.



Harcamaların, başlangıç ödeneğinin 28,6 milyar lira üstüne çıkarak 673,7 milyar lira olması bekleniyor. Gelirlerin ise başlangıç tahmininin 13,8 milyar lira üzerinde gerçekleşerek 612 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Beklentiler gerçekleşirse, bu yıl bütçe dengesi 61,7 milyar lira, faiz dışı denge ise 4,2 milyar lira açık verecek.



2017 yılı sonu gerçekleşme tahminlerine göre, bu sene bütçe açığının GSYH'ya oranı yüzde 2 düzeyinde, program tanımlı açığın oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 1 seviyesinde oluşacak.



Bütçe gelirlerinde 2017 yılı gerçekleşme beklentilerinin bütçe tahminlerinin üzerinde olmasında hem vergi gelirleri hem de vergi dışı gelirlerdeki bazı artışlar etkili olacak. Vergi gelirlerindeki artış temel olarak kurumlar vergisi ve ithalde alınan KDV'den, vergi dışı gelirlerdeki artış ise hazine faizleri ve temettü gelirlerinden kaynaklanacak. Bu kapsamda bütçe tahminlerine göre, genel bütçe vergi gelirleri 9,4 milyar lira artışla 520,5 milyar liraya, vergi dışı gelirler ise 4,4 milyar lira artışla 91,6 milyar liraya ulaşacak.



Gelir vergisi tahsilatı 2017 yılı bütçe hedefinin 0,5 milyar lira altında kalarak 108,4 milyar lira ve GSYH'ye oranla yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşecek. 2017 yılı kurumlar vergisi tahsilatı bütçe tahmininin 6,8 milyar lira üzerine çıkarak 53 milyar lira düzeyine yükselecek.



KDV'DEN 54,3 MİLYAR LİRA GELİR BEKLENİYOR



Programa göre, dahilde alınan KDV tahsilatı 2017 yılı bütçe tahmininin 2,8 milyar lira altında kalarak 54,3 milyar lira seviyesinde, GSYH'ye oranla yüzde 1,8 düzeyinde gerçekleşecek.



VERGİ DIŞI GELİR TAHMİNİ 91,6 MİLYAR LİRA



Bütçe tahminlerinde 5 milyar lira olarak yer alan Merkez Bankasından elde edilen temettü gelirinin 6,4 milyar lira; 1,7 milyar lira öngörülen Hazine faiz gelirinin ise 5,2 milyar lira olacağı beklentisiyle bu yıl vergi dışı gelirlerin bütçe hedefinin 4,4 milyar liranın üzerine çıkacağı ve 91,6 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.



