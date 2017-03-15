Bütçe 2 ayda 4,6 milyar lira fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri şubat ayında 46,9 milyar lira, giderleri ise 53,7 milyar lira olarak hesaplandı.

Maliye Bakanlığı, 2017 yılı şubat ayı ve ocak-şubat dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artarak 46,9 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 27 artış göstererek 53,7 milyar lira olarak gerçekleşti.



Bütçe gelirleri ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,6 artarak 105,7 milyar lira, bütçe giderleri ise ise yüzde 19,2 yükselerek 101,1 milyar lira oldu.



Böylece merkezi yönetim bütçesi, şubatta 6,8 milyar lira açık, ocak-şubat döneminde ise 4,6 milyar lira fazla verdi.