BURULAŞ'tan Sabiha Gökçen Havaalanı'na otobüs seferi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şirketince, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali İle Sabiha Gökçen Havaalanı arasında otobüs seferleri bugün başlatılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şirketi (BURULAŞ) tarafından Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Sabiha Gökçen Havaalanı arasında otobüs seferleri başlatılacak.



BURULAŞ'tan yapılan açıklamada, taşımacılık yapan bazı firmaların Sabiha Gökçen Havaalanı'nda sebep olduğu sıkıntılar nedeniyle İstanbul Valiliği ve Ulaştırma Bakanlığınca özel firmaların izinlerinin iptal edildiği anımsatılarak, Bursa'dan Sabiha Gökçen Havaalanı'na yolcu taşıma yetkisinin sadece BURULAŞ'a verildiği belirtildi.



Bu karar doğrultusunda, BURULAŞ ile Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) arasında protokol imzalandığı bildirilen açıklamada, protokol gereğince, Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan uçuşu olan Bursalıların, her gün karşılıklı 10 seferle Bursa Terminali ile Sabiha Gökçen Havaalanı arasında taşınacağı ifade edildi.



Bugün başlatılacak seferler için yolcular biletlerini, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Sabiha Gökçen Havaalanı'nda yer alan bilet satış noktasından ya da otobüs içinden 25 liraya alabilecek.



Otobüsler, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali, D5 otoyolu, E80 otoyolu, havaalanı yolu güzergahından Sabiha Gökçen Havaalanı'na ulaşacak. Seferler her gün, her iki yönden karşılıklı 01.00, 03.00, 05.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 20.00 ve 22.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.