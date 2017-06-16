Bursaspor'dan transfer atağı

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yeni sezonda geçen seneden daha iyi olacak bir Bursaspor için uğraş verdiklerini, bu çerçevede transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yeni sezonda geçen seneden daha iyi olacak bir Bursaspor için uğraş verdiklerini, bu çerçevede transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.



Ay, Fransız teknik direktör Paul Le Guen ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar bitmiş herhangi bir şey yok. Ben her zaman şunu söylüyorum; imza atmadan bitti diye bakmıyorum. Teknik direktör ile prensip anlaşmasına varıldı. Ancak imzalar atıldıktan sonra daha net konuşabiliriz. Pazar günü akşamına kadar inşallah her şey netleşecek." dedi.



YABANCI OYUNCU TRANSFERLERİ



Ay, takıma transfer edilecek yabancı oyuncularla ilgili çalışmaların devam ettiğine de değinerek, bu çerçevede yeni teknik direktör ile bir görüşme yapacaklarını dile getirdi.



Özellikle isimleri kamuoyuna yansıyan yıldız oyuncular Alex Song ve Asamoah Gyan'ın takıma dahil edilmesi için görüşmelerin devam ettiğini anlatan Ay, "Asamoah Gyan ve Alex Song ile ilgili gerekli görüşmeler yapıldı. Fiyatlarda belli bir yerlere gelindi ama imza atmadan bitti diyemiyorum." ifadelerini kullandı.



Ay, geçen sezondan daha iyi olacak bir Bursaspor için uğraş verdiklerini, bu emeklerin boşa çıkmamasını ümit etiklerini belirtti.



YERLİ OYUNCU TRANSFERLERİ



Transferde ince eleyip sık dokuduklarını ve yeşil-beyazlı takıma direkt katkı yapacak oyuncuları kadrolarına dahil etmeyi istediklerini belirten Ay, yerli oyuncu transferinde de boş durmadıklarını bildirdi.



Ay, yerli oyunculardan Barış Yardımcı, Yusuf Erdoğan ve Güray Vural'ın listelerinde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Gaziantepspor'dan Barış Yardımcı, Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan ve Kayserispor'dan Güray Vural takımımızda görmek istediğimiz isimler. Görüşmeler sürüyor. Barış'ın bonservisini yüksek söylediler. İndirim bekliyoruz. Yusuf Erdoğan konusunu beklemedeyiz. Trabzonspor'dan yanıt gelmedi. Güray ile konuşuldu, kendisi de çok gelmek istiyor. Bugün ve yarın bazı gelişmeler olacak. İnşallah onlarla imza atarız."