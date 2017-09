Bursaspor'da tek eksik maddi destek

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, "Bursaspor Kulübü içinde uyumlu bir çalışma var. Sadece şehirden maddi destek bekliyorum. Yoksa şu an her şey çok güzel gidiyor." dedi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yeşil-beyazlı kulüpte maddi sıkıntının bulunduğunu ve bu yönde şehirden gereken desteği bulamadıklarını ifade ederek, "Bursaspor Kulübü içinde uyumlu bir çalışma var. Sadece şehirden maddi destek bekliyorum. Yoksa şu an her şey çok güzel gidiyor." dedi.



Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ilk 3 haftasında Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'a deplasmanda mağlup olduklarını, Aytemiz Alanyaspor'u ise sahalarında yendiklerini hatırlatarak, buna karşın spor kamuoyunda "Bu takım mücadele ediyor, iş yapar'' görüşünün hakim olduğunu, kendisinin de bu görüşe katıldığını söyledi.



Ali Ay, milli maç nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini vurgulayarak, "Milli maç arası, çocukların daha fazla uyum sağlayabilmesi için çok iyi oldu. Akhisar Belediyespor maçına tam hazır şekilde çıkacağımızı ümit ediyorum." diye konuştu.



"MAALESEF BÜTÇEYİ BİRAZ AŞTIK"



İyi bir takım oluşturmak adına nokta transferler yaptıklarını, bu yönde eksik gördükleri mevkiler için de transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirten Ay, şöyle devam etti:



"Kanatları bitirdik. Bir tane daha kanat oyuncusu almaya niyetimiz vardı ama futbolcularla ilgili bazı problemler çıktı. Şu an sadece 'Acaba bir santrafor nasıl olur' diye düşünüyoruz. Burada mali tabloyu da göz önünde bulundurmak lazım. Hocamızla bir görüşme daha yapacağız. Ona göre hareket edeceğiz. Tabii gönül çok şey istiyor. Ben de çok şey istiyorum ama maalesef bütçeyi de biraz aştık."



Takımdan gidecek oyuncularla ilgili de çalışmalar yaptıklarını anlatan Ay, "Avrupa'da transfer dönemi bitti. Bazı ülkelerde transfer açık. Göndermeyi düşündüğümüz oyuncuların maliyeti bize yıllık 4 milyon avro gibi. Bunları verebilirsek o zaman bütçede yer açılacak. Biz de ona göre hareket edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.



''BORCUMUZ ÇOK, GELİRİMİZ ÇOK AZ"



Ay, kulübün mali açıdan durumunun çok iyi olmadığını, bu nedenle sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.



"Maalesef gerçekleri duymak istemiyoruz.'' diyen Ay, "Bursaspor'un bir gerçeği var. Borcumuz çok, gelirimiz çok az. Gelir artırıcı unsurları kullanmaya çalışıyoruz. Ama maalesef o işte çok fazla başarılı olamıyoruz. Stadımızın isim hakkı var. Belki onu halledebilsek çoğu şeyi halletmiş olacağız." şeklinde konuştu.



"ŞU AN MAALESEF İSTEDİĞİMİZ NOKTADA DEĞİLİZ"



Onunla ilgili de çalışmalar yaptıklarını belirten Ay, şunları kaydetti:



"Destek çok fazla göremedik. 'Bu sene en az 40 bin kişiye oynarız' diye düşünüyordum. Taraftar liderleriyle görüştüğümde bilet fiyatlarını ucuzlatmamı rica ettiler. Bunu yapmamıza rağmen maalesef yeterli sayıda talep olmadı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde bir kampanya başlattık. Onlar bir nebze kombine sayısını artırdı. Benim istediğim kadar değil. Locaların maalesef yarısından fazlası daha hala duruyor, satılmış değil. Kapı isim hakları ile ilgili hiçbir talep yok.Yani bunları gelir olarak alacaksınız ki siz de önünüzü görebilesiniz. Şu an maalesef istediğimiz noktada değiliz."



"EĞER İSTENİRSE EMİN OLUN BİR SAAT İÇİNDE BURSASPOR'UN BÜTÜN BORCU BİTER"



Ali Ay, şehirden bekledikleri maddi desteği göremedikleri için tüm yükümlülüğü zorunlu olarak kendisinin sağlamaya çalıştığını aktararak, "Bursa Türkiye'nin ikinci büyük sanayi şehri. İhracatta ikinci büyüğüz. Ben bundan kesinlikle eminim eğer istenirse emin olun bir saat içinde Bursaspor'un bütün borcu biter. Sadece sanayicilerimiz, işverenlerimiz, ticaret erbabı arkadaşlarımız bir, beraber olacak. Bunun bir an evvel halletme yoluna gidilmesi lazım. İnsan üzülüyor tabii ki inşallah olacak, o günler de gelecek. Allah o günleri de gösterecek.'' değerlendirmesinde bulundu.