Bursaspor'da kan kaybı sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Bursaspor'u 3-1 yendi.

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını 3. dakikada Bursaspor geliştirdi. Sağ kanatta kazanılan serbest atışı kullanan Batalla, topu kale alanına doğru gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Faty'nin kafa vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.



23. dakikada konuk Aytemiz Alanyaspor net bir pozisyondan yararlanamadı. Sağ kanattan hareketlenen Gassama, topu arka direğe gönderdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Fernandes'in gelişine vurduğu top üstten auta gitti.



27. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan hareketlenen Sackey, topu arka direğe doğru gönderdi. Efecan Karaca, önünde bulduğu meşin yuvarlağı şık bir vuruşla filelere yolladı: 0-1



41. dakikada Fernandes'in ara pasıyla ceza sahasına giren Vagner Love, penaltı noktası üzerinden topa vurdu. Kaleci Harun Tekin, açıyı kapatarak meşin yuvarlağı ayaklarıyla ceza sahası dışına çıkardı.



42. dakikada hızlı hücum gerçekleştiren Bursaspor'da Faty'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Deniz Yılmaz, topa çaprazdan sert vurdu. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



45+1. dakikada Bursaspor penaltı kazandı. Deniz Yılmaz'a ceza sahası içinde Omeruo'nun arkadan yaptığı hareketi hakem Ümit Öztürk penaltı olarak değerlendirdi. 45+2. dakikada atışı kullanan Deniz Yılmaz, skoru eşitleyen golü attı: 1-1



İlk yarı bu skorla tamamlandı.



54. dakikada Aydemiz Alanyaspor, penaltı golüyle bir kez daha öne geçti. Orta alandan aldığı pasla ortadan ceza sahasına giren Vagner Love'in ikili mücadele sırasında İsmail Konuk'un müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonu hakem Ümit Öztürk, penaltı olarak değerlendirdi.



55. dakikada penaltı atışını kullanan Vagner Love, topu filelere gönderdi: 1-2



61. dakikada Aytemiz Alanyaspor atağında Candelas'ın pasıyla ceza sahası önünde buluşan Fernandes'in vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti.



69. dakikada Bursaspor atağında Merter Yüce'nin ceza sahası dışından sert şutu üstten az farkla auta gitti.



90+3 dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Gelişen hızlı atakta Vanger Love sol kanattan hızla hareketlendi. Kaleci Harun Tekin'in açılmasını fırsat bilen Vanger Love, korner çizgisine yakın bir yerden sol çaprazdan aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-3



Maç konuk Aytemiz Alanyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Bu arada Bursasporlu taraftarlar, maçın son 10 dakikasında takımlarının futbolunu alkışlarla protesto etti. Yeşil-beyazlı taraftarlar daha sonra "Yönetim istifa" diye tezahürat yaptı.



Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor taraftarları da bu sırada "Bursaspor" diye bağırdı.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye



Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Çimen, Erkan Akbulut



Bursaspor: Harun Tekin, Aziz Eraltay, Sivok, İsmail Konuk (Dk. 79 Kabilay Kanatsızkuş), Onur Atasayar, Merter Yüce, Faty (Dk. 62 Şamil Çinaz), Jorquera (Dk. 46 Mert Örnek), Batalla, John, Deniz Yılmaz



Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Omeruo, Tzavellas, Berkan Emir, Sackey, Candeias, Efecan Karaca (Dk. 90+1 Guerrier), Fernandes (Dk. Emre Nafiz), Emre Akbaba (Dk. 90+5 Taha Yalçıner), Vagner Love



Goller: Dk. 27 Efecan Karaca, Dk. 55 (Penaltıdan) ve 90+3 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45+2 Deniz Yılmaz (Penaltıdan) (Bursaspor)



Sarı kartlar: Dk. 20 Faty, Dk. 54 İsmail Konuk, Dk. 72 Şamil Çinaz (Bursaspor), 45+1 Candeias, Dk. 77 Berkan Emir (Aytemiz Alanyaspor)