Bursaspor'da forma numaraları belli oldu

Bursasporlu futbolcuların 2017-2018 sezonunda kullanacakları forma numaraları açıklandı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kadroda yer alan oyuncuların giyeceği formaların numaraları belirlendi.



Bursaspor'da 16 numaralı forma hiçbir oyuncuya verilmezken, 16 numaralı formanın karşılığında "Büyük Bursaspor taraftarı" yazısı dikkati çekti.



Yeşil-beyazlı oyuncuların yarın başlayacak yeni sezonda giyeceği formaların numaraları şöyle:



"1 Harun Tekin, 2 Serdar Kurtuluş, 3 Emre Taşdemi̇r, 4 Ertuğrul Ersoy, 5 Bi̇lal Kısa, 6 Christian Chagas Tarouco (Titi), 7 Merter Yüce, 8 Cristobal Jorquera, 9 Sercan Yıldırım, 10 Pablo Martin Batalla, 11 Deni̇z Yılmaz, 12 Si̇nan Bakış, 14 Ricardo William Faty, 15 Tomas Necid, 17 Furkan Soyalp, 18 Kubi̇lay Kanatsızkuş, 19 Johathan Berat Ustabaşı, 20 Furkan Özçal, 21 İsmai̇l Konuk, 23 Azi̇z Behich, 24 Josua Arnold John, 26 Barış Yardımcı, 27 Muhammet Şengezer, 28 Bogdan Stancu, 29 Dzon Delarge, 30 Rüştü Hanlı, 33 Onur Atasayar, 35 Ataberk Dadakdeni̇z, 44 Paschal Onyedika Okoli, 45 Yusuf Abdullah Muhammed, 46 Mikel Agu, 66 Mert Örnek, 77 Emmanuel Badu, 91 Kofi Atta, 93 William Ekong, 98 Ozan Can Kökçü."