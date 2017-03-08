Bursaspor'da bir istifa daha

Bursaspor'da, altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ali Turan istifa etti.

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşayan Bursaspor'da, altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ali Turan istifa etti.



Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay yaptığı açıklamada, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Ali Turan'ın istifasını sunduğunu, bunu kabul ettiklerini söyledi.



Yeşil-beyazlılarda Kasımpaşa maçının ardından yaşanan olaylardan sonra, futbol şube sorumlusu Yüksel Çolak ve idari yapılanmadan sorumlu asbaşkan Hakan Dinçtürk görevlerinden istifa etmişti.



Görevlerinden ayrılan 3 yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek listenin ilk 3 sırasında yer alan üyelerin gelecekleri öğrenildi.