Bursaspor üst üste "kızarıyor"

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Bursaspor'da, 22 haftalık dilimde 6 oyuncu 7 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Ligde 7 haftadır galibiyete hasret kalan yeşil-beyazlılarda oyuncuların maçlarda gördükleri kırmızı kartların sıkıntısı yaşanıyor.



Bursaspor, oyuncuların gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle ligin 4, 5 ve 6. haftaları ile 20, 21 ve 22. haftalarında üst üste 3 maçı eksik tamamlamak zorunda kaldı.



Yeşil-beyazlılarda bu sezon ilk kırmızı kartı 4. haftada Bursa'da oynanan Kayserispor maçında savunma oyuncusu İsmail Konuk gördü. Genç stoper, Bursaspor'un 3-2 kazandığı maçın 67. dakikasında kırmızı kartla oyun harici oldu.



İsmail Konuk, 5. haftada yine Bursa'da oynanan ve yeşil-beyazlı takımın 1-0 kazandığı Kasımpaşa maçının 73. dakikasında yine kırmızı kartla cezalandırılırken takımını 10 kişi bıraktı.



Bursaspor'da ligde üst üste 3. kırmızı kartı 6. haftada Gaziantepspor deplasmanında 45. dakikada Erdem Özgenç gördü. Bursa temsilcisi 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ikinci 45 dakikasını 10 kişiyle tamamlamak zorunda kaldı.



Öte yandan, yeşil-beyazlılara bu sezon 4. kırmızı kart 14. haftada İstanbul'da oynanan ve Bursaspor'un 2-1 mağlup olduğu Beşiktaş maçında yedek kulübesindeki itirazından dolayı Sercan Yıldırım'a verildi.



20. haftadaki Fenerbahçe maçında 44. dakikada Boban Jovic, 21. haftadaki Kayserispor maçında 19. dakikada Deniz Yılmaz ve 22. haftadaki Kasımpaşa maçında 42. dakikada Ertuğrul Ersoy, gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle takımlarını 10 kişi bıraktı. Bu karşılaşmalarda Bursaspor, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalırken, Kayserispor'a 2-0, Kasımpaşa'ya ise 4-0 mağlup oldu.



Bursaspor'da oyuncuların kırmızı kartla cezalandırıldığı maçlar ve sonuçları şöyle:



4. hafta: Bursaspor: 3 - Kayserispor: 1 (İsmail Konuk, Dk. 67)



5. hafta: Bursaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İsmail Konuk, Dk. 73)



6. hafta: Gaziantepspor: 3 - Bursaspor: 2 (Erdem Özgenç, Dk. 45)



14. hafta: Beşiktaş: 2 - Bursaspor: 1 (Sercan Yıldırım, Dk. 90+3)



20. hafta: Bursaspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Boban Jovic, Dk. 44)



21. hafta: Kayserispor: 2 - Bursaspor: 0 (Deniz Yılmaz, Dk. 19)



22. hafta: Kasımpaşa: 4 - Bursaspor: 0 (Ertuğrul Ersoy, Dk. 42)



BURSASPOR GALİBİYETE HASRET

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 7 haftadır galibiyet sevinci yaşayamıyor.



Ligde son olarak 15. haftada 19 Aralık 2016'da sahasında Antalyaspor'u genç golcüsü Kubilay Kanatsızkuş ve Arjantinli Pablo Martin Batalla'nın golleriyle 2-1 mağlup eden Bursaspor, sonrasında oynadığı 7 lig maçında sadece 1 puan alabildi.



İlk 15 haftalık periyotta 27 puan toplayan Bursaspor, kazanamadığı 7 maçlık süreçte tek puanı 1-1 berabere kaldığı Fenerbahçe maçında hanesine yazdırabildi. Yeşil-beyazlılar, oynadığı son 7 maçta 3 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.



Bursaspor'un son 7 haftada oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:



16. hafta Gençlerbirliği-Bursaspor: 3-1



17. hafta Bursaspor-Trabzonspor: 1-2



18. hafta Bursaspor-Adanaspor: 0-1



19. hafta Medipol Başakşehir-Bursaspor: 1-0



20. hafta Bursaspor-Fenerbahçe: 1-1



21. hafta: Kayserispor-Bursaspor: 2-0



22. hafta: Kasımpaşa-Bursaspor: 4-0