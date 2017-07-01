Bursaspor, topbaşı yaptı

Bursaspor, futbolda 2017-2018 sezonunun hazırlıklarına başladı.

Teknik direktörümüz Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1 saat 40 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra geniş alanda 7'ye 7 kontrol pas oyunu oynayan yeşil-beyazlı ekip, son bölümde ise tempolu koşular yaptı.



Yeni transferler Ozan Can Kökçü ve Barış Yardımcı takımla ilk çalışmasını yaptı. Sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy ve Furkan Özçal ise takımdan ayrı koştu.



İzinli olan Harun Tekin, Aziz Behich, Cristobal Jorquera, Pablo Batalla, Josua John ve Bogdan Stancu antrenmanda yer almadı.



Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.