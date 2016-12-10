Bursaspor taraftarından yoğun ilgi

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Bursaspor'un karşılaşacağı maç için İstanbul'a giden yeşil-beyazlı taraftarlar Kocaeli'ye ulaştı.

Vodafone Arena'daki karşılaşmayı izlemek için 20 otobüs ve 40'ın üzerinde minibüsle yola çıkan Bursaspor taraftarı, Yalova'daki Topçular Feribot İskelesi'nden arabalı vapurla Kocaeli'ye geçti. Gebze'deki Eskihisar Feribot İskelesi'ne inen otobüs ve minibüsler, İstanbul'a hareket etti. Yeşil-beyazlı taraftarlar 6 yıllık aranın ardından Beşiktaş'a karşı deplasmanda takımlarına destek verecek.

Kaynak: AA