Bursaspor Süper Lig'de kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenen Bursaspor'da, maçın ardından ligde kalmanın sevinci yaşandı.

Yeşil-beyazlılar, maçın hakemi Fırat Aydınus'un bitiş düdüğünün ardından yedek kulübesindeki oyuncular ve teknik heyetin de sahaya girmesiyle birbirlerine sarılarak ligde kalmalarını kutladı. Bazı futbolcular da bu sırada gözyaşlarını tutamadı.



Futbolcular, daha sonra taraftarlarının bulunduğu tribüne giderek galibiyeti ve ligde kalma sevincini birlikte yaşadı.



Bursaspor taraftarları ise maç sonunda yönetim kurulunu istifaya davet etti.



MAÇTAN DAKİKALAR



10. dakikada Batalla'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanında Şamil Çinaz'ın yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Esteban'dan döndü. Dönen topu Stancu, kafayla tamamlamak istedi. Esteban'ı geçen meşin yuvarlağı Onazi, çizgi önünden uzaklaştırdı.



11. dakikada John'un ceza alanı dışından sert vuruşunda, top az farkla direğin yanından auta gitti.



34. dakikada sağ kanatta rakiplerinden sıyrılan Aziz Eraltay'ın çapraz pozisyondaki şutunda, top yandan auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.



55. dakikada Medjani'den sıyrılan Sercan Yıldırım'ın pasında altıpas üzerinde son anda kademeye giren ve Stancu'dan önce topa müdahale eden Durica, tehlikeyi önledi.



56. dakikada Trabzonspor, maçtaki ilk etkili atağında golü buldu. Soldan ceza alanı son çizgisine doğru inen Castillo'nun pasında Rodallega, altıpas içinde topa dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0



61. dakikada Bursaspor, beraberliği sağladı. Batalla'nın pasında ceza yayı içindeki Sercan Yıldırım, topu Jorquera'nın önüne bıraktı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı kaleci Esteban'ın yanından filelere gönderdi: 1-1



67. dakikada Rodallega'nın pasında ceza alanı dışından Yusuf Yazıcı'nın şutunda, savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.



69. dakikada Bursaspor öne geçti. Stancu'nun pasında sağ çaprazda topla buluşan Batalla, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Esteban'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-2



Bursaspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.