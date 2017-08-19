Bursaspor son dakikada güldü

Spor Toto Süper Ligi'nin 2. haftasında Bursaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'inin 2. haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 90. dakikada Delarge'ın attığı golle 3-2 yendi.



Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 38. dakikada Emmanuel Badu ve 44. dakikada Pablo Batalla'nın golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.



İkinci yarıda ise bambaşka bir Aytemiz Alanyaspor vardı. Alanya ekibi, önce 62. dakikada M'Billa Etame ile farkı bire indirdi ardından da 67. dakikada Vagner Love'un golü ile eşitliği yakaladı.



90+1. dakikada ise sahneye yeni transfer Dzon Delarge çıktı ve Batalla'nın asistinde topu ağlara göndererek Bursaspor'a 3 puanı getiren golü kaydetti.



Bu sonucun ardından Bursaspor, puanını 4'e yükseltti. Aytemiz Alanyaspor ise 2 maçın ardından puansız kaldı.