Bursaspor, Sagna'dan haber bekliyor

Bursaspor Kulübü Başkanı Ay, "Bacary Sagna ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. İki arkadaşımız futbolcu ile görüşmek için yurt dışına gitti. Futbolcu ile görüşüldü, teklifimiz yapıldı.'' dedi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonda daha iyi bir Bursaspor oluşturmak için yönetim kurulu olarak yoğun bir çalışma içinde bulunduklarını söyledi.



Göreve getirdikleri dünyaca ünlü Fransız teknik adam Paul Le Guen'in genç oyunculara önem vermesinin kendisini ve yönetim kurulu üyelerini memnun ettiğini belirten Ay, ''Hocamız Vakıfköy'e gitti. Orayı gördü, oradaki hocalarımızla görüştü. Hatta orada 'Hazırda oyuncu var mı?' diye hocalara sordu. Altyapıya büyük önem veriyor.'' ifadelerini kullandı.



''KANAT, 6 VE 8 NUMARA ARAYIŞIMIZ VAR''



Transfer çalışmaları kapsamında Le Guen'in önce savunma hattının bitirilmesini talep ettiğini aktaran Ay, şöyle konuştu:



"Titi, Ekong ve Barış Yardımcı'yı kadromuza kattık. Hocamız bir sağ bek daha istiyor. Onunla beraber savunma hattımız bitmiş oluyor. Scout ekibimizin takip ettiği çok oyuncu var. Onları hocamız tekrar izliyor. Hocamız yoğurdu üfleyerek yiyor, çünkü başarı istiyor. Kanat, 6 ve 8 numara arayışımız var. Onlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Hocamızla konuştuk. Scout ekibimizde iki kişiyi hafta sonu yurt dışına gönderiyoruz. Orada inceleme yapacaklar.''



Başkan Ay, listelerinde olan ve prensip anlaşmasına vardıkları Fransız oyuncu Djiku'yu kulübünün bonservis ücretini peşin istediği için alamadıklarını, bunun üzüntüsünü yaşadıklarını anlattı.



SAGNA İÇİN GİRİŞİMLER



Son olarak Manchester City formasını giyen Fransız sağ bek Bacary Sagna ile ilgilendiklerini dile getiren Ay, şöyle devam etti:



''Bacary Sagna ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. İki arkadaşımız futbolcu ile görüşmek için yurt dışına gitti. Futbolcu ile görüşüldü, teklifimiz yapıldı. Futbolcuya bizden daha yüksek fiyat verildiği söylendi. Kendisini hocamız da çok iyi tanıyor. 65 kez milli olmuş bir futbolcu. Dünya Kupası'na gitmek için de inşallah hocamızı tercih eder diye düşünüyorum. Bizim verdiğimiz fiyat diğerlerine göre çok düşük olmasına rağmen inşallah olur. Olmazsa da başka futbolculara yöneliriz.''



"HOCAMIZ DAHA SABIRLI''



Transferler için zamanın daraldığını kabul ettiğini ancak artık hata yapmak istemediklerini vurgulayan Ali Ay, ''Ben iyi bir Bursasporluyum. Taraftarım öncelikle ve artı bu kulübün de başkanıyım. Ben herkesten daha fazla takımın iyi olmasını istiyorum. Biraz aceleciyim bu konuda ama hocamız daha sabırlı. Onun için 'Başkanım, biz katkı yapacak futbolcu istiyoruz. Geçmişi iyi olabilir ama benim için bugünü önemli.' diyor." ifadelerini kullandı.



Ay, yeni sezon öncesi takımı güçlendirmek adına mutlaka kanat ve orta saha oyuncusu alacaklarını söyledi.



TARKAN KONSERİYLE AÇILIŞ PLANI



Başkan Ay, sezon açılış törenini ise maç ve konser şeklinde düşündüklerini bildirdi.



Tören için stadyumdaki yeni çimlendirme işleminin bitmesini beklediklerini dile getiren Ay, şunları kaydetti:



"Törenin çimlere bir zararı olabilir mi diye ilgili firmayla görüştük. Onun örtüsüyle ilgili bir çalışma yapılıyor. Hafta başında belli olacak. Ondan sonra bakacağız. Milan çok para istedi. Bunun dışında çoğu Avrupa ülkesinde maçlar başlıyor. Onun için de gelmek istemiyorlar. Belki içeriden bir takımla görüşebiliriz. Aslında biz Villarreal ile görüştük. '26'sında gelebiliriz.' diye söylediler. Fakat 26'sında çimler yetişmeyeceği için o iş maalesef olmadı. Açılış konseri için Tarkan ile görüşülüyor. O da programına bakacak. Ona göre değerlendireceğiz. Tüm program hafta başında netleşecek.''



