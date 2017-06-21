Bursaspor Paul Le Guen ile anlaştı

Fransız teknik adam, yeşil-beyazlı kulübün teklifini kabul etti.

Fransız teknik direktör Paul Le Guen, Bursaspor'un teklifine olumlu yanıt verdi.



AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yeşil-beyazlı yöneticilerin bir süredir görüştüğü ve dün akşam İstanbul'da yemekte bir araya geldiği Paul Le Guen, düşünmek için istediği sürenin sonunda karara vardı.



Yeşil-beyazlı kulübün yöneticilerini arayarak 2 yıl Bursaspor'u çalıştırma konusunda olumlu yanıt veren Le Guen, İstanbul'dan helikopterle Bursa'ya gelerek geceyi kentte geçirecek.



Fransız teknik adamın, yarın Özlüce Tesisleri'nde düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.