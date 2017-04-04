Kardemir Karabükspor'da Bursaspor mesaisi başladı

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.



Sakatlıkları bulunan Kerim Zengin, Traore, Tanase ve Latovlevici, idmana katılmadı.



Antrenmanı kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve futbol şube sorumlusu Tolga Gül de takip etti.