Bursaspor Le Guen ile anlaştı

Bursaspor, Fransız teknik adam Paul Le Guen ile prensipte anlaştı.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Bursaspor'un, son olarak Nijerya Milli Takımı'nı çalıştıran Fransız teknik adam Paul Le Guen ile prensipte anlaştığı bildirildi.



AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bir süredir görüşülen Azerbaycan Milli Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki ile anlaşamayan yeşil-beyazlı yönetim, Fransız teknik adam Paul Le Guen ile irtibata geçti.



Yapılan görüşmeler sonucu Paul Le Guen ile prensipte anlaşılırken, deneyimli teknik adamın sözleşmeyle ilgili detayları görüşmek üzere Bursa'ya davet edildiği belirtildi.



Paul Le Guen'in birkaç gün içinde Bursa'ya geleceği kaydedildi.