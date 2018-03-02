Bursaspor haftalar sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor, sahasında Kayserispor'u 1-0 yenmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor, sahasında Kayserispor'u 1-0 yendi.

8. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında, Kembo sağ kanattan topu Kayserispor ceza sahasına ortaladı. Yusuf Erdoğan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

31. dakikada Kayserispor ceza sahası içinde topla buluşan Stancu, meşin yuvarlağı Kembo'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top, kaleci Lung'da kaldı.

33. dakikada Aziz Eraltay'ın sol kanattan Kayserispor ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte bulunan Stancu topu kafa vuruşu ile Kembo'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Lung, meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.

38. dakikada Kayserispor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Batalla'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.

57. dakikada gelişen Bursaspor atağında, sağ kanattan Barış Yardımcı'nın Kayserispor ceza sahası içine yaptığı ortada Stancu'nun kontrol edemediği top, Yusuf Erdoğan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

76. dakikada ev sahibi ekip Rumen golcüsü Stancu'nun ayağından bulduğu golle öne geçti. Bu dakikada gelişen Bursaspor atağında, Batalla'nın pasıyla Kayserispor ceza sahası içinde topla buluşan Stancu'nun penaltı noktası üzerinden plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

86. dakikada gelişen konuk takım atağında Bursaspor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Amorim'in vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

90+3. dakikada Bursaspor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Batalla kullandı. Bu oyuncunun direkt kaleye vuruşunda kaleci Lung topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşma, Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.