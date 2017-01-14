Bursaspor galibiyeti unuttu

Bursaspor resmi maçlarda galibiyete hasret kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de dün akşam sahasında Trabzonspor'a 2-1 kaybeden Bursaspor'da, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son 4 maçta galip gelememenin üzüntüsü yaşanıyor.



Son olarak ligin 16. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor, bu maçın ardından oynadığı 4 resmi karşılaşmada galibiyet elde edemedi.



Antalyaspor karşılaşmanın ardından sırasıyla Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda 2. Lig temsilcisi Aydınspor 1923'e deplasmanda 1-0 yenilen yeşil-beyazlılar, ligin 16. haftasında Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup oldu.



Kupada Aydınspor 1923 ile Bursa'da 1-1 berabere kalarak galibiyet özlemini ligin 17. haftasında sahasında oynadığı Trabzonspor karşılaşmasına bırakan Bursaspor, bu karşılaşmadan da 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.



Yeşil-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda 17 Ocak Salı günü sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak.