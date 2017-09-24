Bursaspor, Galatasaray maçına hazır

Bursaspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.



Isınma hareketleriyle başlayan idman, topla ısınmayla devam etti. Daha sonra çabukluk çalışması yapan yeşil-beyazlı oyuncular, son bölümde ise taktik organizasyonlar gerçekleştirdi.



Bursaspor, antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.