Bursaspor, Barış Yardımcı'yı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Gaziantepsporlu futbolcu Barış Yardımcı'yı renklerine bağladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Gaziantepspor'da forma giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu Barış Yardımcı'nın, 3 yıllığına kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, 2017-2018 sezonu öncesinde Bursaspor'da transfer çalışmalarının aralıksız devam ettiği vurgulandı.



Barış Yardımcı ise Bursaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belerterek, "Taraftarlarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum, Bursaspor, Türkiye'de büyük bir takım, yönetimi, taraftarıyla çok güzel bir kulüp." ifadelerini kullandı.