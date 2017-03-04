Bursaspor 7 hafta sonra galip

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, sahasında Gaziantepspor'u 2-1 yenerek 7 hafta sonra 3 puan elde etti.

5. dakikada gelişen konuk takım atağında sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içerisinde İsmail Konuk'un eliyle müdahale ettiği kanısına varan hakem Barış Şimşek, penaltı noktasını gösterdi.



6. dakikada penaltı atışını kullanan Marcinho'nun kalenin sağına yaptığı vuruşta kaleci Harun Tekin topu çeldi. Ghilas, önüne düşen topu altıpas içerisinde bulunan Marcinho'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



7. dakikada Bursaspor'un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşu Jorquera kullandı. Bu oyuncunun ortasında Gaziantepspor savunma oyuncularından seken topa kale önünde Faty kafa ile vurdu. Kaleci Victor'dan dönen topu kale direği önünde bekleyen İsmail Konuk filelere gönderdi: 1-1.



19. dakikada konuk ekipte Ghilas'ın sağ kanattan yaptığı ortada, topla arka direkte buluşan Sefa Yılmaz'ın kafa vuruşunda, kaleci Harun Tekin kaleye giden meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.



31. dakikada ev sahibi ekibin Gaziantepspor ceza yayı içinde kazandığı serbest vuruşu Jorquera kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.



34. dakikada Batalla'nın ara pasıyla Gaziantepspor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Onur Atasayar'ın sert vuruşunda, kaleci Victor'un ayaklarına çarpan top kornere çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.



55. dakikada Ghilas'ın sol kanattan pasıyla Bursaspor ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sefa Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.



58. dakikada Gaziantepspor savunma oyuncularının hatasını değerlendirerek topa sahip olan Del Valle, ceza sahasına kadar girdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Victor'da kaldı.



67. dakikada sağ kanattan Kisliak'ın yaptığı ortada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Musa Nizam'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.



69. dakikada ceza sahası içinde Bursaspor savunma oyuncularının uzaklaştıramadığı top, Sefa Yılmaz'ın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top, yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Kisliak'ın vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.



82. dakikada Bursaspor atağında John'un sağ kanattan yaptığı ortada ön direkte topla buluşan Batalla'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Victor'dan döndü. Kubilay Kanatsızkuş'un müsait pozisyonda vuramadığı topa John vurdu. Gaziantepsporlu futbolculara çarpan topu, yaşanan karambolün ardından savunma uzaklaştırıldı.



90+1. dakikada Sercan Yıldırım'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Batalla'nın vuruşunda kaleci Victor topu kornere çeldi.



90+2. dakikada gelişen Bursaspor atağında sağ çaprazdan topla ceza sahasına giren Batalla, Kisliak'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Barış Şimşek, yardımcı hakeminin uyarısı ile penaltı kararı verdi.



90+3. dakikada Batalla'nın kullandığı penaltı atışını kaleci Victor kurtardı. Dönen topu Jonh ağlara gönderdi: 2-1.



Bursaspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.



Öte yandan, Bursaspor'un cezası nedeniyle yeşil-beyazlı taraftarlar maçı izleyemezken, yaklaşık 100 kadar Gaziantepspor seyircisi takımlarını destekledi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye



Hakemler: Barış Şimşek, Uygar Bebek, Mehmet Metin



Bursaspor: Harun Tekin, Jovic, Sivok, İsmail Konuk, Aziz Behich, Faty, Jorquera (Dk. 81 Merter Yüce), Batalla, Del Valle (Dk. 68 John), Onur Atasayar (Dk. 88 Sercan Yıldırım), Kubilay Kanatsızkuş



Gaziantepspor: Victor, Barış Yardımcı, Reis, Elyasa Süme, Musa Nizam, Fatau (Dk. 61 Muhammed İldiz), Ben Hatira (Dk. 75 Orkan Çınar), Kisliak, Marcinho (Dk. 88 Kangwa), Sefa Yılmaz, Ghilas



Goller: Dk. 6 Marcinho (Gaziantepspor), Dk. 7 İsmail Konuk, 90+3 John (Bursaspor)



Sarı kartlar: Dk. 17 Musa Nizam, 90+2 Reis (Gaziantepspor), Dk. 53 Del Valle, Dk. 68 Sivok, Dk. 78 Jorquera (Bursaspor)