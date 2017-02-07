Bursa'dan Haleplilere 3 tır yardım

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Beşir Derneği iş birliğiyle Suriye'nin Halep kentindeki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemeleri, 3 tır ile bölgeye gönderildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Doğanbey Otoparkı'nda düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Suriye'ye yardımlarını esirgemeyen Bursa halkı ve sivil toplum kuruluşlarıyla gurur duyduklarını söyledi.



Suriye'de zulmün 6 yıldır sürdüğünü ve savaşın başlangıcından bu yana Bursa'dan çok sayıda tırla yardım malzemesinin bölgeye gönderildiğini belirten Altepe, bu yardımlarla dost ve kardeş Suriye halkının kışın yaşadıkları sıkıntıların bir nebze de olsa giderileceğini ifade etti.



Bir yandan Türkiye'deki kamplarda milyonlarca Suriyeli misafir edilirken diğer yandan başta Bursa olmak üzere farklı illerden çok sayıda yardım malzemesi yüklü tırın Suriye'deki mazlumlarla buluşturulduğunu kaydeden Altepe, şöyle konuştu:



"Suriye'nin en büyük destekçisi Türkiye'dir. Bu, tarih boyunca böyleydi, şimdi de aynı şekliyle sürüyor. Bu millet, büyük bir millet ve halkımız da duyarlı. Sahip olduğumuz özellikleri bir kez daha dünyaya ispatlamış oluyoruz. Oradaki zulmün bir an önce sona ermesini diliyorum. Savaş bitene ve Suriye'deki insanların yüzü gülene kadar yardım göndermeye, dost ve kardeş Suriye halkına destek vermeye devam edeceğiz."



Beşir Derneği Yöneticisi İrfan Işık da mazlum ve mağdur Suriye halkının yaralarının sarılmasına destek sağlayan herkese teşekkür etti.



Daha sonra yardım tırları dualar eşliğinde Halep'e uğurlandı.