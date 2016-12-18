Bursa'da yangın

Bir apartmanın kapalı otoparkında çıkan yangın kontrol altına alındı, 8 araç zarar gördü.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 5 katlı bir apartmanın kapalı otoparkında çıkan yangın hasara yol açtı.



Alınan bilgiye göre, Çekirge Mahallesi Dağ Yolu Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın kapalı otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangının apartmanın üst katlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle otoparktaki yangına dönüşümlü olarak müdahale etti.



Bu arada itfaiye erlerine çevredeki vatandaşların ayran ikram ettiği görüldü.



Yangın nedeniyle Dağ Yolu Caddesi trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.



Otoparktaki 8 aracın kullanılamaz hale geldiği yangının nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA