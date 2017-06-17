Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Şehir merkezinden Yalova istikametine seyreden Arif K. yönetimindeki 11 DJ 245 plakalı tır, önce Kurtul mevkisinde arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran 16 DA 091 plakalı tıra, ardından da bu tırı tamir etmek için gelen Sezai Karail'in kullandığı 16 DY 191 plakalı kapalı kasa kamyonete çarptı.



Hızını alamayan tır, daha sonra 41 VM 848 plakalı tıra arkadan çarparak durabildi. Kazada tır sürücüsü Arif K. ile Sezai Karail yaralandı.



Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Gemlik Devlet Hastanesine götürüldü. Arif K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.