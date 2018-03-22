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22 Mart 2018 14:28 | Son Güncelleme: 22 Mart 2018 14:33

Bursa'da Terör Operasyonu

Terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli tutuklandı.

Bursa'da Terör Operasyonu

Bursa merkez Yıldırım ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı bulunan zanlı yakalandı.

Yıldırım Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar Mahallesi'nde devriye görevinde bulunurken şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüpheli M.K'nin kimliğini sorgulayan ekipler, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla arandığını belirledi.

Gözaltına alınan M.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA

Etiketler: Bursa


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