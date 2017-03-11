Bursa'da teleferik kent merkezine iniyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a alternatif ulaşımı sağlayan teleferiği kent merkezine taşıyacak 4 kilometrelik hattın ihale sürecinde sona yaklaşıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9 kilometreyle dünyanın en uzun aktarmasız teleferik hattının bulunduğu kentte, buna ilişkin yeni proje çalışması yürütülüyor.



Proje kapsamında teleferik, Teferrüç Mahallesi'nden Setbaşı'na, Gökdere metro istasyonu durağının ardından da Gökdere Parkı'na inecek.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ihale sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.



Yeni yapılacak 4 kilometrelik hatla 7 dakikada kent merkezinden Teferrüç'e ulaşılabileceğini belirten Altepe, yıllardır "hayal" olarak nitelendirilen projede, uygulama safhasına iyice yaklaştıklarını vurguladı.



Trafik sorununun çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Altepe, şunları kaydetti:



"Bu noktada mevcut teleferiği yenileyerek, 9 kilometrelik hatla Oteller Bölgesi'ne ulaştırmıştık. Artık teleferik şehir merkezine iniyor. Yani artık Bursalılar ve dışarıdan gelen misafirlerimiz, teleferiğe binmek için Teferrüç'e gitmek zorunda kalmayacak. Araçlarıyla gelenler Gökdere Parkı'nda araçlarını bırakıp, teleferiğe binebilecek. Metroyu kullananlar da Gökdere istasyonundan teleferiğe binebilecek. Yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak projeyi, bir an önce uygulamaya geçirip, önümüzdeki yıl içinde de devreye almak istiyoruz."