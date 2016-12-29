Bursa'da su sorunu yok

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, barajların doluluk oranının yüzde 20-22 seviyelerinde olduğunu ve kentte su sorunu yaşanmadığını bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'nın bir su deposu olduğunu, bu konuda bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.



Uludağ'ın eteklerinde bulunan kentin su ihtiyacının Çınarcık ve Nilüfer gibi barajlardan karşıladığını anlatan Altepe, kış sonunda karlar erdiğinde, barajda biriken sularla bir yıllık ihtiyacının karşılandığını aktardı.



Altepe, bölgede Uludağ başta olmak üzere, yüksek kesimlerde kar yağışının bu sene erken başladığını ifade ederek şunları kaydetti:



"Yüksek kesimlerde 1 metreden fazla kar var. O karlar eriyince yine barajlar doluyor. Şu anda barajlarda yüzde 20-22 oranında su var. Bizim kullanmadığımız değişik noktalarda rezervlerimiz de çok. İhtiyaç halinde bu rezervleri de devreye sokabiliyoruz. Su sorunu Allah'a şükür yaşanmıyor. Mevcut stoklara baktığımızda 2 ayın üzerinde suyumuz var. Zaten 2 aya kadar hem yağışlar var hem de bu karlar eriyor baraj doluyor. Karlar aniden eriyince bir sel felaketi yaşanmasın diye mevsimin ortalarında da barajları açıyoruz."